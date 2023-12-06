Самая старая аквариумная рыба: сколько ей лет и как выглядит (фото, видео)

Знаменитый австралийский рогозуб по имени Мафусаил – самая старая аквариумная рыба.

Об этом пишет Live Science.

Животное, прибывшее в США из Австралии в 1938 году вместе с 230 другими рыбами, могло достичь возраста 101 года.

Она поселилась в аквариуме Стейнхарта. Несмотря на долгую жизнь, возраст оставался загадкой. Предполагалось, что рогозубу 84 года, что уже делало ее самой старой рыбой в неволе. Однако новые исследования показали, что она уже давно могла перешагнуть столетний рубеж.

Самая старая аквариумная рыба / Фото: Steinhart Aquarium

Для определения точного возраста ученые использовали метод "возрастных часов ДНК". Они сравнили ее ДНК с генетическим материалом 30 других австралийских двудышных рыб из неволи и дикой природы и проанализировали метилирование в генетическом материале. Метилирование – это биологический процесс, при котором к молекуле ДНК добавляются метильные группы – атом углерода, связанный с тремя атомами водорода. Исходя из этого, они смогли определить, сколько времени понадобилось Мафусаилу, чтобы накопить количество метильных групп, обнаруженных в ее ДНК.

Результаты указывают на возраст Мафусаила в 92 года, но эти результаты приблизительны, на самом деле рыбе может быть 101 год. В Библии Мафусаил был человеком, который, по общему мнению, дожил до 969 лет.

Рыба, обожающая есть инжир из рук, продолжает жить активной жизнью и не проявляет признаков замедления, что удивительно для рыбы ее возраста.

Самая старая аквариумная рыба / Фото: Steinhart Aquarium

Исследователи не уверены, как долго рыба сможет прожить, но по мере того, как будет отобрано больше особей, часы ДНК этого вида станут более точными и помогут разгадать эту тайну, говорит соавтор исследования Дэвид Робертс, исследователь Австралийского речного института в Гриффите.

Напомним, в Аргентине конь-циклоп озадачил ветеринаров. Животное родилось с одним огромным "бриллиантовым" глазом.

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