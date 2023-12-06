Самая старая аквариумная рыба: сколько ей лет и как выглядит (фото, видео)

Ее возраст долго оставался загадкой.
Знаменитый австралийский рогозуб по имени Мафусаил – самая старая аквариумная рыба.
Об этом пишет Live Science.
Животное, прибывшее в США из Австралии в 1938 году вместе с 230 другими рыбами, могло достичь возраста 101 года.
Она поселилась в аквариуме Стейнхарта. Несмотря на долгую жизнь, возраст оставался загадкой. Предполагалось, что рогозубу 84 года, что уже делало ее самой старой рыбой в неволе. Однако новые исследования показали, что она уже давно могла перешагнуть столетний рубеж.
Для определения точного возраста ученые использовали метод "возрастных часов ДНК". Они сравнили ее ДНК с генетическим материалом 30 других австралийских двудышных рыб из неволи и дикой природы и проанализировали метилирование в генетическом материале. Метилирование – это биологический процесс, при котором к молекуле ДНК добавляются метильные группы – атом углерода, связанный с тремя атомами водорода. Исходя из этого, они смогли определить, сколько времени понадобилось Мафусаилу, чтобы накопить количество метильных групп, обнаруженных в ее ДНК.
Результаты указывают на возраст Мафусаила в 92 года, но эти результаты приблизительны, на самом деле рыбе может быть 101 год. В Библии Мафусаил был человеком, который, по общему мнению, дожил до 969 лет.
Рыба, обожающая есть инжир из рук, продолжает жить активной жизнью и не проявляет признаков замедления, что удивительно для рыбы ее возраста.
Исследователи не уверены, как долго рыба сможет прожить, но по мере того, как будет отобрано больше особей, часы ДНК этого вида станут более точными и помогут разгадать эту тайну, говорит соавтор исследования Дэвид Робертс, исследователь Австралийского речного института в Гриффите.
Напомним, в Аргентине конь-циклоп озадачил ветеринаров. Животное родилось с одним огромным "бриллиантовым" глазом.
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