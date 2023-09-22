Самая старая бабушка в мире: во сколько лет родился первый внук рекордсменки (фото)

Она сказала, что ожидание того стоило.

Марианна Валленберг из Бингемтона, штат Нью-Йорк, не была обычной бабушкой. Это потому, что у нее появился первый внук в 95 лет и 81 день, что сделало ее самой старой бабушкой в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Женщине было 35 лет, когда она родила дочь Кэтрин, и 39, когда у нее родился сын Джеймс. Из двух детей только у сына родились свои наследники.

"Марианна вышла замуж поздно", – сказал Джеймс Валленберг. "Ее дочь не имела детей, и я долго ждал, прежде чем жениться. После трех лет попыток мне удалось завести детей".

Ее первый внук, Джошуа Фриц Валленберг, родился в Синайской больнице в Торонто, Онтарио, Канада, 29 апреля в 2008 году.

Марианна Валленберг с первым внуком / Фото: guinnessworldrecords.com

Вскоре у нее родилась внучка Карина.

Марианна Валленберг с внуками / Фото: guinnessworldrecords.com

Джеймс говорит, что Марианна была рада стать бабушкой и считала, что ожидание того стоит.

Поскольку Марианна жила в пяти часах езды от своих детей, она, к сожалению, не могла видеть внуков так часто, как ей хотелось бы.

Среди любимых воспоминаний Джеймса о своей матери-рекордсменке — наблюдение за тем, как она кормит внуков и как они играют вместе.

Марианна Валленберг с первым внуком / Фото: guinnessworldrecords.com

"Каждый раз, когда она была с ними, она была такой гордой и любящей", — сказал Джеймс. "Когда они были младенцами, она держала их на руках и кормила".

Марианна Валленберг с первым внуком / Фото: guinnessworldrecords.com

Джеймс решил связаться с Книгой рекордов Гиннеса до того, как первому ребенку исполнился год, когда он понял, что его мать потенциально может стать рекордсменкой.

"Я сказал ей лично, что представлю это и что, скорее всего, это будет рекорд", – сказал он. "Как только запись стала официальной, я дал ей копию".

Марианна Валленберг с первым внуком / Фото: guinnessworldrecords.com

Джеймс гордится тем, что его матери удалось встретиться с двумя его детьми, прежде чем она скончалась в 2011 году в возрасте 98 лет.

Он призывает тех, кто хочет подать аналогичные записи, просто сделать это.

"Иметь детей в любое время, а также быть бабушкой и дедушкой – это благословение", – сказал Джеймс. "Но иметь их в позднем возрасте – это чудо".

Напомним, стоматолог удивил самой большой коллекцией зубных паст. У него есть пасты из виски, васаби и даже радиоактивная.

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