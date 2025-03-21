Старейшая бариста страны: как и где 100-летняя женщина работает 365 дней в году (фото)

Анна Посси не брала отпуск с 1950-х годов и работает без выходных.

Каждое утро, ровно в 7:00, в маленьком итальянском городке Неббьюно над озером Маджоре открываются двери Bar Centrale. За стойкой — Анна Посси, которую здесь знают как Нонну Анну. Ей 100 лет и она является старейшей баристой Италии. Уже 67 лет она не брала отпуск, а ее кофейня работает 365 дней в году.

Об этом пишет SCMP.

История Анны Посси началась в соседнем городке Веццо. После Второй мировой войны она работала в ресторане на берегу Женевского озера, где встретила своего будущего мужа Рене, швейцарца. Вместе они решили поселиться в Италии и купили кафе в Неббьюно. Так в 1958 году началась история Bar Centrale.

С тех пор каждый день Анны начинается с того, что она расставляет столы, разжигает печь, рубя дрова собственноручно, и готовит кофе для своих постоянных клиентов. Зимой закрывается в 19:00, а летом – в 21:00.

Анна Посси / Фото: scmp.com

Несмотря на официальный выход на пенсию в 1984 году, она и не думала останавливаться: "А почему я должна останавливаться? Мой бар для меня гораздо больше, чем работа. Это моя жизнь".

Работать ей помогает дочь Кристина, проживающая в квартире над кафе. Но она не намерена продолжать дело матери.

И хотя Бар Нонны Анны не является прибыльным бизнесом (кофе стоит 1,20 евро, капучино – 1,50 евро, а в некоторые вечера в кассе остается не более 40 евро), это ее любимое дело.

"Люди хотят пить свой кофе и на Рождество", — смеется она.

Анна Посси / Фото: scmp.com

Ее последний отпуск был еще в 1950-х — восемь дней в Париже. Но она не жалеет.

Нонна Анна избегает врачей. В последний раз она была в медучреждении два с половиной года назад. Она почти не принимает лекарства — только одну таблетку от высокого давления.

"Но я всегда принимаю только половину таблетки. Не надо верить всему, что говорит врач", — говорит она с хитрой улыбкой.

Ее зрение до сих пор хорошее, хотя для слуха иногда нужен аппарат. Но она убеждает, что он "никогда не работает".

Несмотря на любовь к работе, Нонна Анна понимает, что ее бар не переживет ее.

"Когда меня не станет, не станет и моего бара", — отмечает она.

Анна Посси / Фото: scmp.com

Она надеялась, что дочь Кристина продолжит дело, но та отказалась. И Bar Centrale закроется вместе с Нонной Анной.

А пока она вяжет в перерывах между заказами и шутит: "Раньше люди сидели здесь, разговаривали, играли в карты. А сегодня все просто смотрят в свои мобильные телефоны. Я хотела бы еще раз поехать в Париж. Но, пожалуй, этого не произойдет. Но это не имеет значения — французы все равно не разбираются в кофе".

Напомним, недавно Книга рекордов Гиннеса назвала старейшую парикмахершу в мире — сколько ей лет и где работает.

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