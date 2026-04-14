Самая старая горилла в мире Фату отметила 69-летие: что ей подарили

Самая старая горилла в мире 13 апреля отметила свой 69-й день рождения. Жительница Берлинского зоопарка по имени Фату вошла в Книгу рекордов Гиннеса еще в 2019 году. Фату — старейшая горилла в мире, живущая в условиях человеческого ухода.

О праздновании рассказали в Берлинском зоопарке.

Самая старая горилла в мире отметила 69 лет

При жизни в зоопарке Фату стала мамой и даже бабушкой. Горилла Фату прибыла в Берлинский зоопарк в 1959 году.

Фату является не только самой старой, но и самой большой гориллой во всем мире, которая живет под опекой людей.

Несмотря на возраст, горилла является особым послом охраны природы. Фату представляет вид, находящийся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Уход за Фату постоянно адаптируют под нужды животного. Горилла достаточно отдыхает, а также получает необходимое количество всего, что нужно для ее физического и психического благополучия.

Фото: горилла Фату, Instagram/zooberlin / © Instagram

На день рождения Фату получила праздничное угощение из овощей. А еще — поздравление от Книги рекордов Гиннесса.

Что известно о самой старой горилле в мире

Представительница Берлинского зоопарка Филине Хахмайстер поделилась, что по человеческим меркам горилле было бы более 100 лет.

Происхождение Фату неизвестно. По догадкам, ее перевезли из Африки во французский порт Марсель в конце 1950-х годов. Говорят, что ее вывез моряк, чтобы обменять на уплату счета в баре.

Позже Фату оказалась у французского торговца животными. Мужчина продал ее в Берлинский зоопарк. Однако в зоопарке достоверность истории не могут подтвердить. Из проверенной информации есть только то, что в зоопарк она попала в двухлетнем возрасте.

С 2016 года Фату считается старейшей гориллой в мире, живущей на попечении людей. Работники выбрали ей символическую дату дня рождения — 13 апреля.

Фату до сих пор выходит на прогулки, хотя ее здоровье постепенно ухудшается. Она теряет зубы, зрение и имеет артрит. Поэтому ей приходится питаться преимущественно мягкими овощами.

Відео: горила Фату, Instagram/zooberlin

Старейшая горилла в Украине

В Украине тоже есть горилла-долгожитель. Его зовут Тони. Он живет в Киевском зоопарке. К тому же это единственная горилла в Украине.

Тони очень привередлив и любит рвать подарки, которые ему приносят.

Сейчас самой старой горилле, которая живет в Украине, 51 год. Свой следующий день рождения Тони отметит 8 августа. В своем вольере Тони имеет подогрев полов и даже телевизор.