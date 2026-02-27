Самая старая кобыла в мире: сколько лет животному и фото

Реклама

Кобыла из Алди, штат Вирджиния, США, стала самой старой живой лошадью в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Родившаяся 1 апреля в 1988 году, Фэнси прожила с Пейдж Сигмон Блумер почти всю жизнь девушки – от восьми лет до сегодняшнего дня. У них даже один день рождения. Именно эта длительная дружба помогла ей установить рекорд Гиннеса, отмеченный в год Коня по китайскому календарю.

Фэнси, представительница породы американских квартерхорсов, которые обычно живут 25–35 лет, но благодаря вниманию и попечительству Пейдж она превысила этот показатель. Кобыла получает специально сбалансированное питание, медицинское наблюдение и ежедневную активность на ферме, а также любовь своей владелицы. Возраст не мешает Фэнси гулять с дочерью Пейдж или проводить время со своим другом – маленьким осликом Рози, который помогает ей ориентироваться, ведь зрение Фэнси постепенно слабеет.

Пейдж и Фэнси в молодости / © Guinness World Records

Фэнси, ранее известная как Джози Уэльс, спасла жизнь тренеру и его жене во время бури, после чего была приобретена семьей Пейдж. Девушка быстро переименовала кобылу в Фэнси, и с тех пор они стали неразлучными. Преданность и терпение Фэнси помогали Пейдж преодолевать жизненные испытания, а сама кобыла научила ее и дочь владелицы сочувствию, терпению и любви к животным.

«Она научила меня так много жизненных уроков о том, что важно в жизни — сбалансированное питание, хорошие друзья и хорошая семья», — сказала Пейдж.

Пейдж и Фэнси сейчас / © Guinness World Records

Даже в почтенном возрасте Фэнси получает специальные замоченные гранулы, кокосовый порошок и лакомство Horse Nibbles, а также регулярные «спа» с купанием в пене и прогулки на солнце. Пейдж отмечает, что секрет долголетия лошади – не магия, а стабильный уход, талантливые ветеринары, хороший кузнец, сбалансированное питание и забота.

Самая старая лошадь мира / © Guinness World Records

37-летняя Фэнси установила рекорд Гиннеса как самая старая живая кобыла в мире, и в этом году празднование будет особенным: праздничная корзина лакомства для Фэнси, шампанское для Пейдж и еще больше времени на природе для всей семьи и любимцев.

Пейдж и Фэнси / © Guinness World Records

