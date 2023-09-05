Самая старая курица в мире живет в роскоши и каждый день требует необычный завтрак - фото

Самая старая курица в мире живет в роскоши и имеет очень специфический способ начать день.

Об этом пишет Washington Post.

В марте в этом году Пинат побила мировой рекорд Гиннеса как самое старое животное своего вида, достигнув ошеломляющего возраста в 20 лет и 272 дня.

С тех пор пернатая уже отпраздновала свой 21-й день рождения, и, несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему имеет ярко выраженную индивидуальность.

Самая старая курица в мире Пинат / Фото: washingtonpost.com

Ее владелица, Марси Дарвин, рассказала: "В среднем курица живет от пяти до восьми лет, поэтому это настоящее достижение. Пинат – наглая маленькая курица. Если она не получит черничный йогурт утром, я обязательно услышу об этом. Она здоровая и испорченая".

Марси Дарвин и Пинат / Фото: washingtonpost.com

Женщина рассказала, что Пинат бросила наседка еще до того, как она вылупилась. Когда Дарвин, живущая на ферме в Мичигане, США, нашла ее яйцо, она подумала, что оно тухлое. Марси подняла яйцо и уже собиралась бросить его в пруд, чтобы черепахи могли его съесть, когда услышала чириканье, доносившееся изнутри.

"Я осторожно вынула ее из яйца, и в моей руке лежало это маленькое влажное месиво", — вспомнила она.

Самая старая курица в мире Пинат / Фото: washingtonpost.com

Дарвин попыталась вернуть птенца наседке, но она не приняла ее, поэтому фермер решила вырастить его сама. Она привела ее внутрь, держала под лампой и научила есть и пить.

Через 21 год Пинат до сих пор живет в той же гостиной и хорошо ладит с другими животными Дарвин, в том числе с ее кошками и собаками.

Пинат со своей 15-летней дочкой Милли / Фото: washingtonpost.com

Теперь ей нравится сидеть на коленях у приемной мамы и даже смотреть с ней телевизор, и Дарвин считает, что ей нравится тепло прижиматься к ней.

Пинат всего на два года младше самой старой курицы в истории, Маффи, которой было 23 года и 152 дня, когда она умерла в 2011 году.

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