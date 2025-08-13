Самая старая курица в мире: домашняя любимица Перл из Техаса установила рекорд Гиннеса

Соня Халл и ее домашняя любимица отпраздновали официальное признание Перл старейшей курицей в мире / © скриншот с видео

Домашняя курица, по имени Перл, проживающая в американском штате Техас, официально попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая из живых курица в мире. Она отпраздновала свой день рождения 13 марта 2025, а на момент фиксации рекорда 22 мая ее возраст составлял 14 лет и 69 дней. Это впечатляющее достижение, ведь средняя продолжительность жизни домашних кур обычно составляет от 3 до 10 лет.

Об этом сообщает Guinness World Records.

История курицы-долгожительницы

Перл – не просто курица, а полноправный член семьи Халл из городка Литтл Элм, штат Техас, где о ней заботятся с особой любовью и заботой. Ее владелица Соня Халл вырастила Перл из цыпленка, которое вылупилось в ее домашнем инкубаторе.

За свою долгую историю жизнь Перл пережила перелом лапы, приступ енота и даже куриную оспу, которая, как оказалось, действительно бывает у кур.

«Она многое пережила за свою долгую жизнь», — с гордостью рассказывает Соня, отмечая, что, несмотря на все трудности, любовь и забота ее семьи оставались неизменными.

Секрет счастливой и долгой жизни

С возрастом подвижность Перл замедлилась из-за артрита. Поэтому ее заботливая хозяйка обустроила своей любимице специальное место в прачечной, где она может спокойно отдыхать. Несмотря на это, ежедневно Перл выходит во двор, чтобы погреться на солнышке и разрыхлить перья. Однако жаркое техасское солнце слишком тяжело для летней курицы, поэтому долго находиться на улице она не может.

Рацион курицы-долгожительницы тоже впечатляет. Она ежедневно лакомится свежим шпинатом и салатом, а также специальными фруктово-ореховыми конфетами и куриным кормом. Но не только питанием единственным счастлива Перл. Она очень любит отдыхать, завернувшись в тряпку в прачечной. А еще, по словам Сони, она обожает спать с ее вьетнамкой.

Жемчуг прекрасно ладит с другими домашними животными семьи — летней кошкой и новым котёнком, которого семья нашла на парковке.

«Она, кажется, не против других животных, а котенка иногда сидит рядом с ним», — добавила Соня.

Несмотря на свой возраст, Перл способна удивлять. Хотя ее яйценоскость снизилась, сразу после того, как ее титул был подтвержден Книгой рекордов Гиннеса, взволнованная курица снесла яйцо, словно празднуя свою победу.

