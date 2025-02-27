Самая старая лама в истории человечества: сколько лет животному и какая его миссия (фото)

Уайттоп из Северной Каролины, США, стал двукратным обладателем титула Книги рекордов Гиннеса как самая старая лама в неволе и самая старая лама в неволе за всю историю человечества в свои 27 лет и 250 дней.

Об этом пишет GWR.

Уайттоп был подарен лагерю Victory Junction в феврале в 2006 году и в течение последних 19 лет он относился к посетителям и персоналу с сочувствием и уважением, что, как говорится, редко для этой породы.

"Это лама, которую вы любите", — говорит Билли Джо Дэвис, директор коровника у Victory Junction. "Он просто великолепен. Он так хорошо ладит с нашими отдыхающими, что когда начинаются лагерные дни, он просто ложится и не встает к обеду. Он просто лежит и позволяет детям подбегать к нему и ласкать его. Он относится к этому как к работе – это и есть его работа!".

Самый старый в мире лама / Фото: Guinness World Records

Victory Junction – это уникальное заведение, основанное автогонщиком Кайлом Петти и его семьей в честь своего сына Адама. Он предоставляет "лагерный опыт, изменяющий жизнь, в безопасной с медицинской точки зрения среде" для детей с серьезными заболеваниями или хроническими состояниями.

Расположенный в городе Рендлман, штат Северная Каролина, лагерь предоставляет этим детям бесплатный и безопасный доступ к впечатлениям, которые все дети любят, но которые они не могут получить из-за стоимости или состояния здоровья – скалолазание, катание на лодках, декоративно-прикладное искусство, спорт, аквапарк, гоночный трек, гигантский скотный двор и многое другое.

В конюшне Уайттоп живет с девятью лошадьми, двумя козами, двумя кроликами, двумя ослами и одной коровой. Его товарищи по пастбищу — два миниатюрных осла по кличке Джед и Джетро, а лучший друг – Гас-Гас, миниатюрная высокогорная корова, выросшая рядом с Вайтопом и считающая его своим дедушкой.

Самый старый в мире лама / Фото: Guinness World Records

Спокойное поведение Уайттопа также проявляется в том, что он никогда ни на кого не плюет – редкость для ламы. Хотя его смотрители говорят, что иногда он пытается плюнуть на своих пастухов, когда хочет есть или когда они его раздражают, но он настолько стар, что ничего не получается.

Уайттоп является частью программы Animal Adventure Program, которая позволяет детям гладить, ухаживать и фотографироваться с ним. Его самым любимым делом с людьми есть селфи. Посетители лагеря получают удовольствие от фотографий с животным, и им нравится, когда он прижимается головой к ним и позирует.

Самый старый в мире лама / Фото: Guinness World Records

"Он ничего не боится. Он настолько хорошо выполняет свою работу, что ему всегда можно доверить лагерников с любыми способностями. Он всегда рядом", – говорит Билли Джо.

На ферме Victory Farm говорят, что секрет того, как помочь ламе прожить долгую жизнь, состоит в следующем: "Дайте им работу, которую они любят, хороший ветеринарный уход и много любви, и они проживут дольше, чем вы можете себе представить".

Несмотря на почтенный возраст, все в Victory Junction отмечали, каким спокойным и милым остается Уайттоп. Он редко проявляет активность и общается с помощью мурлыкания – и обычно издает низкое мычание только тогда, когда его товарищи по пастбищу уходят и он остается один, скучая по ним.

Самый старый в мире лама / Фото: Guinness World Records

Команда Victory Junction уже с нетерпением ждет, чтобы отпраздновать новые рекорды вместе с ним. Они планируют устроить небольшое празднование, сделать много селфи с рекордсменом и его новыми сертификатами, а также наградить его ведерком его любимого корма.

Напомним, самая старая в мире лошадка Эхокетт неожиданно скончалась в возрасте 36 лет после установления рекорда. Роскошная чистокровная арабская кобыла шоколадной масти прожила хорошую жизнь.

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