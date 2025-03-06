Самая старая парикмахерша в мире: сколько ей лет и где работает (фото)

В удивительном возрасте 108 лет Шицуи Хакойши из Японии была признана самой старой женщиной-парикмахером в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Салон Шицуи расположен примерно в трех часах езды от Токио, на окраине префектуры Точиги, в окружении гор. В компактном рабочем пространстве можно найти винтажные предметы, такие как пара ножниц, которыми она пользуется еще с довоенного периода.

Она родилась в семье фермеров 10 ноября в 1916 году, когда мир был в разгаре Первой мировой войны.

Шицуи решила стать парикмахершей в возрасте 14 лет, когда мама ее подруги спросила, не хотела бы она стать ученицей в парикмахерской в Токио. Она упаковала чемоданы и отправилась в город.

В 1934-м, в возрасте 18 лет, Шицуи сдала экзамен и вскоре стала популярной парикмахершей в магазинах, где работала.

Шицуи Хакойши / Фото: Guinness World Records

В возрасте 24 лет Шицуи вышла замуж за Джиро, открыла с мужем собственный салон, и впоследствии у них родилось двое детей. Но вскоре произошла трагедия. Джиро был призван в армию во время Второй китайско-японской войны и погиб. Служавший ей домом салон Шицуи превратился в пепел во время бомбардировки Токио американскими военными. К счастью, Шицуи и ее дети были в безопасности, поскольку они уже эвакуировались в ее родной город Точиги.

В 1953 году Шицуи открыла салон Rihatsu Hakoishi в Накагаве-маче, и работает там по сей день.

Шицуи Хакойши / Фото: Guinness World Records

В интервью Tennen-Seikatsu Шицуи сказала, что придерживается "трех никогда": никогда не держать зла, никогда не завидовать и никогда не драться с другими. Этому ее научила мама. В том же интервью она сказала, что обида, причиненная другим, всегда вернется, чтобы причинить боль тебе.

Шицуи проводит большую часть своего времени в доме престарелых, но она все еще способна заботиться о себе. И всякий раз, когда ее старые клиенты звонят, чтобы подстричься, она будет там.

В последние годы Шицуи мечтала стать рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, и она радуется, что наконец-то мечта сбылась.

"Я сейчас в таком возрасте, что не знаю, как долго смогу продержаться. Но буду продолжать так долго, как только смогу", – поделилась японка.

Шицуи Хакойши / Фото: Guinness World Records

Напомним, секстерапевт похвасталась своим рабочим днем. Экспертша также поделилась, как иногда профессия негативно влияет на ее личную жизнь.

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