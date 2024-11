Самая старая семья в мире всю жизнь ела одно блюдо: что это было (фото)

Самая старая семья в мире всю жизнь ела одно и то же блюдо, и в этом клянутся даже эксперты.

Об этом пишет LADbible.

Кто такие Мелиссы

Девять братьев и сестер были известны как семья, которая дольше всего живет в мире, и в 2012 году, они были занесены в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой суммарный возраст – 818 лет.

В 2023 году братья и сестры Мелисс появились в документальном сериале Netflix – Live to 100: Secrets of the Blue Zones.

Что это за еда

Коронное блюдо семьи имеет растительное основание и содержит продукты, богатые витаминами. Объясняя еду, эксперт Бюттнер сказал: "Каждый день своей жизни они ели на обед одну и ту же еду. Хлеб на закваске, суп минестроне из трех бобов – густой минестроне с огородными овощами. В нем всегда было три боба: гарбанзо, пинто и белая фасоль. А потом они пили по маленькому бокалу красного вина. И это было не потому, что "моя диета требует этого", нет, им это нравилось".

Саманта Кассетти, нью-йоркский диетолог, рассказала Today: "Люди, которые живут самую длинную и здоровую жизнь, как правило, съедают от полстакана до стакана бобов ежедневно. Стоит также отметить, что в супе используются три вида фасоли и много овощей. Исследования показывают, что употребление 30 уникальных растительных продуктов в неделю может улучшить разнообразие кишечника, являющегося маркером здорового кишечника. Ваш кишечник регулирует функции здоровья, такие как кровяное давление и уровень холестерина, воспаление, настроение, вес и усвоение питательных веществ, поэтому вы с большей вероятностью проживете более долгую и здоровую жизнь, если у вас здоровый кишечник".

Семья Мелисс в 2012 году / Фото: Getty Images

Почему рецепт супа "Мелисс" так полезен для здоровья

Фасоль пинто содержит много питательных веществ, белков и клетчатки, а также нулевое содержание холестерина. Фасоль гарбанзо – это тоже самое. Белая фасоль известна как "источник питательных веществ", поскольку она богата клетчаткой и белком и является хорошим источником микроэлементов, в частности фолат, магний и витамин B6.

Что произошло с семьей Мелисс

В последние годы члены семьи Мелисс ушли из жизни. Консолата Мелис умерла в 2015 году в возрасте 108 лет и была самой старой жительницей своего города, которая прожила дольше всего. Она была самой старшей в семье из девяти человек. Ее сестра Клаудина умерла в 2016 году в возрасте 103 лет, Мария – в 100 лет, а Антонио – в 97 лет.

Напомним, 105-летняя женщина удивила секретом долголетия. Она посоветовала пить пиво и не выходить замуж.

Читайте также: