Самая старая в мире дикая птица в возрасте 74 года отложила яйцо – фото

Самая старая из известных диких птиц в мире преодолела все препятствия и отложила еще одно яйцо в возрасте 74 года.

Об этом пишет Daily Star.

Альбатроса по кличке Висдом сняли на видео, как она ухаживает за новым яйцом и общается со своим новым партнером в национальном заповеднике Мидвэй-Атолл в Тихом океане близ Гавайских островов на этой неделе.

Представители ее вида обычно живут от 12 до 40 лет, но она превзошла все ожидания после того, как ее впервые заметили в 1956 году, когда ей было примерно пять лет.

Последнее яйцо альбатроса вылупилось в 2021 году и считается, что за свою жизнь она родила более 30 птенцов.

Самая старая в мире дикая птица Висдом отложила яйцо / Фото: USFWSPacific/X

Представители службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS) сфотографировали, как Висдом высиживает свое яйцо с новым партнером. Они написали об этом на Х: "Она сделала это снова! Висдом, старейшая из известных диких птиц в мире, вернулась с новым партнером и только что отложила еще одно яйцо. В возрасте примерно 74 лет королева морских птиц вернулась на прошлой неделе в Национальный заповедник дикой природы Мидвэй-Атолл и начала общаться с самцом. Как и другие лайсанские альбатросы, или моли на гавайском языке, Висдом ежегодно возвращается на то же место гнездования, чтобы воссоединиться со своим партнером и, если удастся, отложить одно яйцо. Десятилетиями она делала это с одним и тем же партнером, Акеакамаи, но эту птицу не видели уже несколько лет. Подсчитано, что за свою жизнь Висдом отложила 50-60 яиц и вывела до 30 вылетевших птенцов. Биологи впервые идентифицировали и заклеймили Висдом в 1956 году после того, как она отложила яйцо, а крупные морские птицы, как известно, не размножаются в возрасте до 5 лет".

Самая старая в мире дикая птица Висдом отложила яйцо / Фото: USFWSPacific/X

Джон Плисснер, биолог-смотритель за дикими животными в NWR Мидвэй-Атолл, назвал первое за четыре года яйцо Висдом "особой радостью" и сказал, что она, похоже, все еще обладает энергией и инстинктами, чтобы высидеть еще одного птенца. Мы оптимистически настроены, что яйцо вылупится", — сказал он.

Напомним, ученые ошеломили, как погибла самая большая из когда-либо найденных птиц. Она была убита в Колумбии около 12 миллионов лет назад.

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