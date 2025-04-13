Самая старая в мире горилла отпраздновала день рождения: сколько лет животному и ее фото

Самая старая в мире горилла Фату / © Guinness World Records

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Фату, самая старая в мире горила в неволе, отпраздновала свой 68-й день рождения. Она отпраздновала это событие в Берлинском зоопарке в Германии, где живет с 1959 года, в присутствии журналистов и толпы восторженных поклонников 11 апреля.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Ей подарили набор овощей, листьев и фруктов, тщательно подобранных для того, чтобы их было легко жевать, поскольку у нее больше нет зубов. Фату продолжает бросать вызов обстоятельствам, отсчитывая еще год вокруг солнца. Для сравнения, ее вид — западная равнинная горилла — обычно имеет среднюю продолжительность жизни от 40 до 50 лет.

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До Фату самой старой известной гориллой, находившейся на попечении человека, была Коло (родилась 22 декабря в 1956 году), западная горилла, проведшая всю свою жизнь в зоопарке Колумба в Пауелле, штат Огайо, США. Первая горилла, рожденная в неволе, умерла 18 января в 2017 году в возрасте 60 лет 27 дней.

День рождения Фату, который назначил зоопарк на 13 апреля, уже давно привлекает в зоопарк много посетителей и представителей прессы, особенно с тех пор, как в 2017 году она пересекла рубеж в 60 лет.

Самая старая в мире горилла Фату / © Guinness World Records

«Фату действительно чрезвычайная», — рассказал генеральный директор Берлинского зоопарка доктор Андреас Книерем. «Не только потому, что в свои 68 лет она побила все возрастные рекорды, но и потому, что ее спокойное и достойное поведение очаровывает всех. Она напоминает нам, почему мы должны проявлять большее сочувствие к другим существам на нашей планете. Мы, городские жители, склонны забывать, насколько мы зависим от неприкосновенных природных сред обитания. Биоразнообразие — это основа нашего существования и драгоценное сокровище, которое мы должны защищать».

Жизнь Фату была не только чрезвычайно долгой, но и очень насыщенной, особенно в годы ее становления. Сначала ее нашел молодой в Западной Африке в 1959 году французский моряк, который затем обменял ее вместо наличных, чтобы покрыть свой счет в таверне в Марселе. Затем ее приобрела французская торговка животными мадам Лафевр, которая впоследствии продала Фату в Берлинский зоопарк.

Фату нашли в 1959 году / © Guinness World Records

Хотя точная дата рождения Фату неизвестна, поскольку она родилась в дикой природе, по самым скромным подсчетам, ей было по меньшей мере два года, когда она попала в зоопарк, следовательно, скорее всего, она родилась в 1957 году.

Считается, что Фату появилась на свет в 1957 году / © Guinness World Records

Ежегодно в день рождения Фату дарят специальную корзину с фруктами, в которую входят ягоды, ее абсолютные любимцы. Хотя она хотела бы есть их каждый день, почтенный возраст Фату затрудняет усвоение содержащегося во фруктах сахара, поэтому ее повседневный рацион почти полностью состоит из овощей.

«Мы очень внимательно следим за ее здоровьем», — поделилась пресс-секретарь Берлинского зоопарка Ханя Рунге. «Помимо сбалансированного питания, ежедневный распорядок дня Фату содержит такие виды деятельности, как поиск пищи в вольере и даже использование веревок для лазания, чтобы оставаться активной».

Отвечая на вопрос о характере их самой старой обезьяны, Рунге сказала: «По сравнению с младшими гориллами, Фату гораздо более спокойная и сдержанная. В то время как младшие гориллы полны энергии, постоянно исследуют, играют и используют игрушки, Фату предпочитает наблюдать за живыми событиями в зоопарке расслабленным и внимательным взглядом».

Самая старая в мире горилла Фату / © Guinness World Records

Возраст дал Фату право на собственную секцию в вольере горилл, но она все еще может общаться со своими младшими соседями — Мпензи (39 лет), Биби (28 лет), Джамбалой (23 года), Санго (20 лет) и Тиллой (4 года) — когда ей вздумается.

Фату является действительно культовой представительницей своего вида, который Международный союз охраны природы классифицирует как находящийся под угрозой исчезновения.

Напомним, в 44 года умерла обезьяна-гений, понимавшая английский и игравшая в видеоигры.