Самая старая женщина Испании рассекретила утреннюю рутину: что делает 111-летняя долгожительница

Самая старая женщина Испании Анджелина Торрес Вальбона, которой вскоре исполнится 112 лет, поделилась своим распорядком завтрака, а также рассказала о том, что делает ее жизнь особенной. Испанка младше самого старшего человека планеты, Инах Канабарро Лукас, на 5 лет.

После смерти предыдущей самой старой в Испании, 113-летней Пьедад Лорьенте, в ноябре в прошлом году, Анджелина получила официальный титул, и она просто "благодарна и счастлива", пройдя этот путь. Она дала интервью испанскому изданию Efe, настаивая на том, что в ее ошеломляющем возрасте нет "никакого секрета", заявив, что она "никогда не болела".

Стакан воды, несколько капель лимона и чайная ложка сахара

Женщина, проживающая в Барселоне, говорит, что каждое утро на завтрак она выпивает стакан воды с несколькими каплями лимона и чайной ложкой сахара.

Хотя сахар, как известно, вызывает много проблем со здоровьем, в частности воспаление и некоторые виды рака, если его потребление не регулировать должным образом, умеренное потребление не представляет реальной угрозы для организма, а лимонный сок был признан чрезвычайно полезным ингредиентом для нашего здоровья.

Содержащийся в лимонном соке витамин С, а также повышенная способность человеческого организма восстанавливать и пополнять запасы железа после его употребления имеет множество преимуществ, в частности борьба с сердечными заболеваниями и анемией, а также замедление прогрессирования ежедневного воспаления во всех системах организма.

Регулярные прогулки, благодарность и доброта в семье

Но кроме пищевых аспектов своей повседневной жизни, о которых Анджелина не слишком подробно рассказала в своем интервью, она подчеркнула, что любит регулярные прогулки на свежем воздухе и безгранично благодарна своей семье, своей фантастически долгой жизни и всем окружающим. Она стремится "дружить со всеми".

Анджелина родилась в Беллвисе 18 марта в 1913 году, одна из семи детей, и имела многообещающую карьеру портнихи, пока в 1936 году не начались разрушительные события Гражданской войны в Испании.

После окончания войны она вышла замуж за Хосепа Марти, у них родилась дочь, подарившая им двух внуков, а те впоследствии – трех правнуков. Она считает, что ей посчастливилось встретить своих правнуков, чем многие не могут похвастаться.

В завершение 111-летняя женщина поделилась трогательными подробностями своей жизни, рассказав, что у нее "было много друзей", которые "очень любили ее", и что она "много смеялась и наслаждалась своей семьей".

Напомним, 119-летняя женщина заявила, что она – самый старый человек планеты. Она требует просмотра текущего рекорда.

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