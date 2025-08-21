Самая старая женщина мира празднует 116-летие: в чем секрет ее долголетия

Самый старый человек в мире отпраздновал свое 116-летие

Старейший живой человек в мире, британка Этель Катерхэм, в четверг отметила свое 116-летие. Титул старейшего человека планеты перешел к нему несколько месяцев назад после смерти бразильской монахини Инны Канабарро Лукас.

Об этом сообщает CBS News.

Этель тихо отметила это событие в кругу семьи в доме для пожилых людей в графстве Суррей, что к югу от Лондона. В заведении отметили, что она провела этот день "в собственном темпе".

"Этель и ее семья очень благодарны за все добрые пожелания и интерес, проявленный к ней в связи с ее 116-м днем рождения в этом году", — говорится в заявлении Hallmark Care Homes. Там также добавили, что она не будет давать интервью по этому поводу, однако разговор с королем Чарльзом III может стать "ее единственной уступкой, и это понятно!"

Этель Катерхэм / © telegraph.co.uk

Британский монарх часто присылает личные поздравления британцам, достигшим 100-летнего возраста, обычно в форме письменного отправления. Букингемский дворец пока не подтвердил, планирует ли Чарльз III общаться с Катерхэм.

Свой 115-й день рождения в прошлом году она отпраздновала письмом от Чарльза, который поздравил ее с «поистине выдающимся событием». Прабабушка является последней живой подданной короля Эдуарда VII.

Титул самого старого человека, когда-либо жившего, принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней, согласно Книге рекордов Гиннесса.

Секрет долголетия от Этель Катерхэм

Этель Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в селе Шиптон-Беллинджер на юго-западе Англии, за пять лет до начала Первой мировой войны.

По данным Книги рекордов Гиннесса, американской Gerontological Research Group и базы данных LongeviQuest, после смерти 116-летней Канабарро в апреле этого года она стала самым старым человеком в мире.

В чем же ее секрет долголетия?

«Никогда ни с кем не спорить! Я слушаю и делаю то, что мне нравится», — говорила она раньше.

У нее трое внуков и пять правнуков. Она пережила обеих своих дочерей и мужа Нормана, умершего в 1976 году. Она перестала водить машину лишь незадолго до своего 100-летия и хорошо играла в бридж в преклонном возрасте.

По информации газеты Daily Telegraph, она даже пережила COVID-19 в возрасте 110 лет в 2020 году. В том же году она сказала BBC, что в своей жизни «спокойно воспринимала все — как взлеты, так и падения».

Напомним, 107-летняя женщина поделилась мудрым секретом долголетия. Милдред Барон пережила две мировые войны, Великую депрессию и пандемию благодаря своему мудрому отношению к сложным жизненным обстоятельствам.