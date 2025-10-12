Самая таинственная птица планеты: она хрюкает, прячется в тумане и живет только в одном месте на планете

Боготский рельс / © Фото из открытых источников

Реклама

В водно-болотных угодьях вокруг Боготы обитает одна из самых таинственных птиц мира — боготский рельс. Она не поет, не летает высоко и почти никогда не показывается людям. Ее хриплое "хрюканье" можно услышать только на рассвете сквозь густые заросли камыша.

Однако это рассказывает Discover Wild Life.

Эта птица живет высоко в Андах, на высоте от 2 до 4 тысяч метров, в холодных и влажных болотах, где постоянно висит туман. Его тело сжато с боков — идеально для маневрирования среди рогоза и густой травы. Из-за своей скромной внешности и сдержанного поведения боготский рельс часто называют "пернатым привидением".

Реклама

Несмотря на название, большинство жителей колумбийской столицы даже не знают о существовании этой птицы. Его можно найти только в нескольких заповедниках, в частности у Ла-Конехера и Ла-Флорида, ставших последним прибежищем вида.

К сожалению, боготский рельс — уязвимый вид. Из-за расширения города значительная часть ее природной среды была уничтожена или превращена в застройку. Однако экологи отмечают, что птица способна выживать даже на небольших участках болотистых территорий.

Сохранение этих угодий важно не только птицам, но и самим жителям Боготы. Болота очищают воду, уменьшают риск наводнений и помогают охлаждать воздух в городе.

Итак, если вы окажетесь в Боготе, утром не спешите в музее. Лучше отправляйтесь в болота и прислушивайтесь к звукам тростника – возможно, именно там скрывается боготский рельс, тихая и невидимая хранительница колумбийских туманов.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что на севере Мексики и на юго-западе Соединенных Штатов Америки обитает суперхищник, имеющий повадки волков.