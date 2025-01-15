"Самая умная собака" выучила более 200 слов и знает названия всех своих игрушек — фото

В Великобритании бордер-колли по кличке Харви признан самой умной собакой после того, как выучил более 200 слов.

Об этом пишет Daily Star.

Собака знает названия 203 своих игрушек и может принести их все для своей хозяйки Айрин Хьюлетт.

Айрин из города Рединг, графство Беркс, сказала: "Каждый раз, когда он изучает новое имя, я танцую с ним и говорю, что он самая умная собака в мире. Это такой вечерний трюк от Харви".

Мама двоих детей говорит, что Харви может обнюхать все игрушки почти за два часа, если она зачитывает ему их названия, среди которых лама, спаржа и русалка.

Айрин и Харви / Фото: dailystar.co.uk

Он пойдет в любую комнату, где находится каждая из них, и принесет ее обратно, и ему "нравится это делать, потому что он – бордер-колли, любящий работать и бросать вызов".

Бордер-колли Харви / Фото: dailystar.co.uk

После того, как Айрин и ее муж-адвокат Нил купили Харви, она вдохновилась идеей научить его названиям игрушек, услышав об американском бордер-колли по кличке Чейзер, который за три года изучил названия 1022 предметов.

Бордер-колли Харви / Фото: dailystar.co.uk

Айрин рассказала: "Он понял, что когда я произношу название игрушки, он должен запомнить ее и быть в состоянии принести ее. Каждый раз, когда я произношу название игрушки, Харви остит уши и немедленно бежит ее искать".

Напомним, жена разводится с мужем из-за ее собак. Она пожаловалась, что он натворил.

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