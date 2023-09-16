Самая вершина Польши выросла на целый метр: как это произошло (фото)

Польский спортсмен вынес на гору, которая является самой высокой точкой Польши, камень весом 50 килограммов.

Польский спортсмен и коллекционер различных рекордов Войцех Соберайский сделал вершину горы Рисы в Татрах выше на целый метр. Для этого он вынес на гору, которая является самой высокой точкой Польши, камень весом 50 килограммов.

О своем подвиге этот "польский Сизиф" сообщил на странице в Instagram.

По словам мужчины, ему не нравилось, что вершина Рисы имеет такую не круглую высоту – 2 499 метров над уровнем моря. После того, как он положил на гору гигантский камень, ее высота выросла на один метр.

Польский спортсмен Войцех Соберайский с камнем / Фото: Instagram / wojciech_sobierajski

"Отныне самая высокая вершина Польши составляет 2500 метров", — написал Соберайский в Instagram, описывая свое восхождение, которое длилось более девяти часов.

Однако этот "подвиг" может иметь печальное последствие для покорителя вершины.

В администрации Татранского национального парка изучают ситуацию по вероятному нарушению природоохранного законодательства. Если оно будет обнаружено, Войцеху Соберайскому грозит штраф.

“Я не думаю, что есть чем похвастаться. Зачем нести 50-килограммовый камень, если он может угрожать другим туристам и тому, кто его несет”, — сообщила радиостанции RMF24 работница Татранского национального парка.

Польская пресса сообщает, что это не первый случай попытки искусственно повысить официальную высоту горы Рисы 2499 метров, чтобы добиться круглого числа.

Напомним, ранее чешский спортсмен испытал свою выносливость, продержавшись в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд и установив новый рекорд книги Гиннеса.

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