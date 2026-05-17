Самая вкусная еда в мире: опытные путешественники назвали лучшую гастрономическую страну

Туристические эксперты назвали лучшую гастрономическую страну мира / © ТСН

Специалисты туристической сферы из разных стран единодушно назвали Италию самым лучшим гастрономическим направлением в мире. Именно эту страну чаще всего упоминали эксперты.

Об этом пишет Travel+Leisure после того, как попросил туристов поделиться любимым местом для гастротуризма.

По мнению собеседников издания, секрет популярности итальянской кухни — в простоте, локальных продуктах и многолетних кулинарных традициях, передающихся из поколения в поколение.

Итальянская кухня покорила мир

«Итальянская кухня — это больше, чем просто еда. Это социальный ритуал, объединяющий семьи и общины», — объяснила основательница The Secret Explorer Анита Каньядзо.

Эксперты также отмечают, что многие традиционные блюда готовят часами или даже днями, чтобы максимально раскрыть вкус ингредиентов. Именно по культурной ценности кулинарных традиций Италия недавно стала первой страной, чью национальную кухню ЮНЕСКО внесло в список нематериального культурного наследия.

Руководитель Culture Discovery Vacations Майкл Ковник отметил, что каждый регион Италии имеет собственную уникальную кухню и гастрономические особенности.

«Италия, вероятно, имеет самую жаркую гастрономическую культуру в мире», — сказал он.

Туристам советуют избегать популярных туристических заведений и обращать внимание на маленькие семейные тротории без англоязычного меню, где можно отведать настоящую локальную кухню.

Среди городов, особо выделившихся экспертами, — Болонья, Флоренция, Неаполь и Палермо.

Болонью назвали кулинарной столицей Италии благодаря таким известным блюдам, как лазанья, тальятели рагу, тортелини, мортадела и пармезан.

В то же время, Неаполь получил особое признание за свою пиццу и уличную еду. Там туристам советуют попробовать знаменитую pizza a portafoglio — небольшую сложенную пиццу, которую едят прямо на улице.

«В Неаполе еда — это не что-нибудь особенное или праздничное. Она является частью повседневной жизни, и именно поэтому она так вкусна», — отметил соучредитель WeRoad Фабио Бин.

Также эксперты советуют обратить внимание на Сицилию, в частности, город Палермо, где рынки и традиции уличной еды сохраняются еще с арабских времен.

