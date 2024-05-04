Самая волосатая семья в мире: невероятная история "мужчины-волка" и его родных — фото, видео

Его семья стала известна на весь мир и помогла ученым.

Мексиканская семья стала самой большой волосатой семьей в мире благодаря своему чрезвычайному состоянию и генетической редкости.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Виктор "Ларри" Гомес, Габриэль "Денни" Рамос Гомес, Луиза Лилия де Лира Асевес и Хесус Мануэль Фахардо Асевес, выходцы из Мексики, принадлежат к одной семье из 19 человек, сплоченному клану, насчитывающему пять поколений.

В уникальном случае четверо членов семьи страдают чрезвычайно редким генетическим заболеванием, которое называется врожденный генерализованный гипертрихоз (ВГГ). Их состояние характеризуется чрезмерным оволосением лица и туловища как первым и самым заметным признаком.

Ларри с семьей / Фото: guinnessworldrecords.com

Согласно отчету 2009 года, "менее 100 случаев (были) документированы в новостях и научной литературе". Гипертрихоз может появиться во время рождения или развиться со временем – и, в случае самой большой мохнатой семьи, это врожденная проблема.

Семья Гомес помогла учёным проанализировать ген, ответственный за ХГН; в результате было обнаружено, что заболевание прежде всего связано с Х-хромосомой. Наследование заболевания сцеплено с Х-хромосомой, и родители могут передать его своим детям.

Национальный центр развития трансляционных наук сообщает, что заболевание "может быть связано с легкими аномалиями лица (в частности носовые отверстия, наклоненные кверху, и умеренное выпячивание челюсти), а также изредка с аномалиями зубов и глухотой".

Хотя само по себе это состояние является "доброкачественным по своей природе", по определению Национальной медицинской библиотеки, "оно вызывает значительную психосоциальную травму из-за косметического увечья, которое оно вызывает".

В случае семьи Гомес женщины покрыты легким или средним волосяным покровом, тогда как мужчины имеют густые волосы примерно на 98% тела, за исключением ладоней и подошв.

Семья Ларри страдает гипертрихозом / Фото: guinnessworldrecords.com

Ларри (сценический псевдоним Виктора Гомеса, который он выбрал в честь главного героя фильма 1941 года "Человек-волк") получил прозвище "мужчина-волк" и часто рассказывал о своей жизни телом, на 98% покрытым густыми черными волосами.

Хотя его уникальная внешность, безусловно, не облегчала ему жизнь, с годами Ларри обрел уверенность в себе.

Имея вдохновенный и положительный взгляд на жизнь и став известен как семьянин с большим сердцем, Ларри научился любить себя и свое состояние. Его жизненный путь был отмечен как испытаниями, так и принятием, и после многих лет издевательств, работы в Мексиканском национальном цирке и съемок в кино Ларри научился любить свою внешность.

"То, что я один из самых волосатых ребят в мире, делает меня особенным, а еще я знаменит", — говорит он.

Ларри – искусный акробат, воздушный гимнаст и жонглер, сделавший себе имя в Голливуде. Он снялся в успешном фильме "Воды слонам" (вместе с Робертом Паттинсоном и Риз Уизерспун), а также появился на YouTube-канале The Wizard of Odd.

Виктор "Ларри" Гомес / Фото: guinnessworldrecords.com

Ларри объяснил изданию The Sun, что ухаживает за своей шевелюрой раз в месяц, но волосы всегда быстро отрастают.

"Некоторые люди спрашивают меня, не чешатся ли они, и я говорю, что нет. Это моя обычная жизнь. Это моя нормальная жизнь, и я к ней привык", — сказал он.

Сейчас Ларри живет в Сан-Бернардино, Калифорния.

Виктор "Ларри" Гомес / Фото: guinnessworldrecords.com

Благодаря современной медицине стало возможным различить разновидности гипертрихоза (который поражает как мужчин, так и женщин, как, например, в случае семейства Гомес) и гирсутизма.

В отличие от гипертрихоза, сцепленного с Х-хромосомой, последнее состояние поражает только женщин, вызывается гормонами и проявляется густыми, темными волосами на разных частях тела и лица женщины.

Сегодня такие методы лечения, как лазерная эпиляция, восковая эпиляция и бритье, предлагают облегчение для людей с разными видами гипертрихоза. Дерматологи также изучат местные химические варианты лечения.

Несмотря на редкость этого заболевания, в прошлом было зафиксировано несколько других известных случаев гипертрихоза. Аристократы, артисты и художники с этим заболеванием прославились на протяжении веков благодаря своей внешности, а их истории продолжают вызывать удивление и по сей день.

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В 1800-х годах такие женщины, как мексиканская актриса Хулия Пастрана и исполнительница из Миннеаполиса Алиса Элизабет Догерти, страдали гипертрихозом и стали известны благодаря своей уникальной внешности.

В те же годы с цирком Барнума и Бейли гастролировал артист сайд-шоу "Человек с львиным лицом Лайонел" (настоящее имя которого Стефан Бибровски).

Уже в 1600-е годы такие случаи, как Петрус Гонсальвус – уроженец Тенерифе, придворный при дворе французского короля Генриха II – были отражены на портретах того времени. Также известный как "человек из леса", болезнь Петруса передалась нескольким его детям.

Особенно в прошлом уникальность людей, страдающих гипертрихозом, часто эксплуатировали, не уважали и не понимали.

Напомним трагическую историю "мужчины-льва", умершего молодым после жизни, полной насмешек. Он выступал в "шоу ублюдков".

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