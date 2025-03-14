Самая высокая мусорная гора в мире: где расположена и фото

Известная как мусорная гора Дели, свалка Газипур занимает площадь около 28 гектаров (более 50 футбольных полей) и почти так же высокая, как культовый Тадж-Махал.

Об этом пишет Sky News.

Основанная в 1984 году на окраине Газипура, в восточном районе Дели, свалка достигла своей максимальной мощности еще в 2002 году, но с тех пор она превратилась в гору высотой до 72 метров. Это уже одна из самых больших свалок в мире, но она продолжает принимать сотни тонн мусора из Дели каждый день и, как ожидается, будет расти еще больше.

Мусорная свалка Газипур, состоящая из более 14 миллионов метрических тонн отходов, уже давно стала чумой для миллионов людей, которые называют Дели своим домом. Вонь от нее невыносима, особенно летом, регулярно загораются пожары, окутывающие окружающие территории густым токсичным дымом, а извилистые склоны свалки иногда обрушиваются, укрывая людей и транспортные средства под миллионами тонн мусора.

Мусорная свалка Газипур / Фото: The Hindu

"Я видел, как она только разрастается, все правительства обещали решить эту проблему, но ничего не делали", – сказал 71-летний Ибрагим Хан, житель колонии Мулла, в интервью изданию. "Каждый человек, живущий рядом, болеет, и ему тяжело дышать. У меня больное сердце и у меня трудности с дыханием".

В сентябре в 2017 году более 50 миллионов тонн мусора обвалилось вниз, похоронив под собой десятки людей и автомобилей, а в апреле в 2024 году на полигоне вспыхнул масштабный пожар, повлекший за собой густой дым, который вызвал значительные проблемы со здоровьем и дыханием у окружающих людей.

Мусорная свалка Газипур / Фото: The Hindu

Свалка Газипур, возвышающаяся над Дели, издалека выглядит как естественный холм, но когда вы приближаетесь к нему, только запах раскрывает его настоящее происхождение – мусор, произведенный человеком. Этот "Мусорный Эверест" может шокировать своими размерами, но проблемы, которые он создает для окружающей среды и местного населения – не шутки. К сожалению, несмотря на обещания местных властей уменьшить ущерб, причиняемый свалкой Газипур, никто не в состоянии остановить ее разрастание. Ежедневно Дели производит более 11 000 тонн мусора, значительная часть которого попадает сюда, делая мусорную гору еще больше.

Напомним, мусорщики ошеломили ценными находками на свалках. Нередко они находят ценные вещи.

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