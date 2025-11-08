Самая высокая в мире семья: рост и фото гигантов

Реклама

В декабре в 2020 году семья Трапп из города Эско, штат Миннесота, США, вошла в историю, став самой высокой семьей на планете.

Семья призналась, что у их огромного роста есть свои недостатки, среди которых боль и трудности в выполнении повседневных задач, пишет Unilad.

Скотт, Крис, Саванна, Молли и Адам Трапп имеют средний общий рост 203,29 см, согласно Книге рекордов Гиннеса.

Дети Траппов – Адам, Молли и Саванна – занимались спортом на протяжении всей жизни, их даже приглашали в колледжи играть в баскетбол или волейбол.

Адам самый высокий в клане, его рост – 221,71 см, тогда как рост Саванны – 203,6 см, а рост Молли – 197,26 см.

Мама, Крис, официально является самой низкой в самой высокой семье мира. Ее рост – 191,2 см, в то время как папы Скотта – 202,7 см.

Семья Трапп / © Guinness World Records

Но с высоким ростом приходят и большие последствия. Семья сталкивается с проблемами из-за их высоких тел.

"Боли, связанные с ростом, были нереальными. У меня растяжки на тыльной стороне ног", - призналась Саванна.

Она также утверждала, что если слишком быстро встает, то иногда теряет сознание.

Траппы также рассказали Книге рекордов Гиннеса, что им приходится пригибаться, чтобы пройти сквозь дверные проемы, а иногда они "разочаровываются" во время шопинга.

Кроме того, семья из пяти человек сталкивается с другими трудностями, например, с управлением автомобилем из-за своих длинных ног.

Несмотря на то, что их рекордный рост часто усложняет жизнь, Траппы говорят, что хотят использовать его в свою пользу.

В апреле в 2022-м Молли призналась, что хочет продолжить свое высокое семейное наследие, когда у нее появятся дети, в то время как стремления Саванны были более сосредоточены на карьере. Она призналась, что хотела бы стать актрисой или моделью, а также планирует побить рекорд самых больших рук у живого человека (женщины).

Румейса Гелги, чья правая ладонь имеет размер 24,93 см, а левая – 24,26 см, является владелицей последнего мирового рекорда, который был подтвержден в феврале в 2022 году.

