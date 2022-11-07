Самая высокая в мире женщина впервые путешествовала самолетом: лететь пришлось в горизонтальном положении (фото, видео)

Для женщины огромного роста в самолете заменили шесть кресел на специальную кровать.

Самая высокая женщина в мире Румейса Гелги впервые в жизни воспользовалась авиатранспортом, совершив 13-часовой полет из Стамбула в Сан-Франциско.

Об успешном перелете она сообщила в своей учетной записи в Instagram.

Гражданка Турции Румейса Гелги занесена в Книгу рекордов Гиннесса, в свои 25 лет она имеет рост 215,16 см. Женщина страдает синдромом Вивера – редким генетическим заболеванием, вызывающим чрезмерный рост костей и приводящим к очень большому росту.

Ранее Гелги не могла путешествовать на самолете, поскольку ее рост не позволял ей этого даже в молодости.

Чтобы позволить самой высокой женщине мира полететь за границу, Turkish Airlines модифицировала один из своих самолетов специально для нее, удалив из салона шесть кресел и заменив его собственной кроватью.

После своего путешествия Гелги написала в своей учетной записи Instagram: "Безупречное путешествие от начала до конца. Это был мой первый полет на самолете, но точно не последний".

Самая высокая в мире женщина работает в индустрии технологического программного обеспечения. В Соединенных Штатах она останется как минимум на шесть месяцев, чтобы продолжить свою карьеру и сотрудничать с Книгой рекордов Гиннеса.

Напомним, иранец, которого называли самым грязным человеком в мире, скончался в возрасте 94 лет спустя несколько месяцев после того, как односельчане впервые за много лет скупали его в ванной.

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