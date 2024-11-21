Самая высокая женщина планеты впервые встретилась с самой низкой: они порадовали забавными фото

Самая низкая и самая высокая женщины в мире – Румейса Гелги и Джиоти Амге – впервые встретились в Лондоне по случаю 20-го ежегодного Дня рекордов Гиннеса и сделали вместе забавные фото.

Об этом говорится на официальном сайте.

Румейса известна во всем мире как самая высокая женщина, рост которой составляет 215,16 см, тогда как Джиоти – самая низкая живая женщина (мобильная): этот титул она с гордостью удерживает уже более десяти лет, ее рост составляет 62,8 см.

Несмотря на огромную разницу в росте – 152,36 см, они быстро подружились, попивая традиционный английский чай и обмениваясь жизненным опытом и общей любовью к моде и уходу за собой.

"Первая встреча с Джиоти была отличная", — сказала Румейса. "Она самая роскошная женщина. Я долго ждала этой встречи. У нас есть много общего! Мы обе любим макияж, уход за собой, украшения и маникюр".

"Я привыкла смотреть вверх и видеть людей выше меня", — добавила Джиоти. "Но сегодня я была так счастлива поднять голову и увидеть самую высокую женщину в мире".

Румейса Гелги и Джиоти Амге / Фото: Guinness World Records

Румейса добавила, что они отлично провели время, разговаривая о совместных хобби и обмениваясь советами по макияжу и уходу за собой.

"Иногда нам было тяжело смотреть друг другу в глаза из-за разницы в росте, но это было здорово", — сказала она.

Румейса Гелги и Джиоти Амге / Фото: Guinness World Records

Главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крэйг Глендей вручил Румейсе и Джиоти специальные сертификаты. Признавая вклад этих двух женщин в общество, специальные сине-золотые сертификаты отметили статус Румейсы и Джиоти как иконы Книги рекордов Гиннеса.

Румейса Гелги / Фото: Guinness World Records

Хотя Джиоти призналась, что никогда не думала, что ее назовут иконой, она была в восторге от этого титула: "Я никогда не думала, что меня назовут иконой, и особенно приятно, что это произошло в 70-м юбилейном издании Книги рекордов Гиннеса. Я не могу объяснить, насколько я счастлива! Я очень рада, что познакомилась с Румейсой. Она так добродушна, и мне было очень комфортно с ней общаться".

Джиоти Амге / Фото: Guinness World Records

Румейса: самая высокая женщина в мире

Наслаждаясь своей первой в жизни поездкой в Соединенное Королевство, Румейса не могла дождаться, чтобы почувствовать уникальную энергетику Лондона и внести в свой список достопримечательностей несколько мест.

Уроженка Турции, где она живет со своей семьей, 27-летняя Румейса снискала мировую славу благодаря своему рекордному росту, который полностью соответствует ее драйву и неустанным усилиям, направленным на то, чтобы сделать мир более инклюзивным и более хорошим местом.

После того, как в 17 лет Румейса была признана самым высоким подростком среди живых девушек, в 2021 году она стала самой высокой женщиной среди живых.

Румейса Гелги и Джиоти Амге / Фото: Guinness World Records

Ошеломляющий рост Румейсы обусловлен синдромом Вивера – чрезвычайно редким генетическим заболеванием, вызывающим чрезмерный рост костей вследствие мутации гена EZH2. Врачи обнаружили всего около 50 случаев синдрома Вивера во всем мире. Румейса стала 27-м диагностированным случаем и первым в Турции.

Хотя рекордсменка всю жизнь бросала вызов стереотипам и сталкивалась с ужасающими издевательствами, она никогда не позволяла трудностям и негативу остановить ее. Получив домашнее образование, Румейса теперь работает веб-дизайнером и активно использует свои платформы для повышения осведомленности о своем состоянии.

Но рекорды Румейсы не ограничиваются только ее ростом. Рекорды, которыми она может похвастаться:

Самый длинный палец у живого человека (женщина) – 11,2 см

Самый широкий размах рук у живого человека (женщина) – 22,6 см.

Самые большие руки у живого человека (женщина) – правая рука 24,93 см и левая рука 24,26 см

Самая длинная спина у живого человека (женщина) – 59,90 см

Недавно Румейса побила еще два мировых рекорда – женщина и ее мама Сафие Шахин Гелги были названы общими владелицами рекорда самого длинного ребенка (женского пола). Когда Румейса родилась 1 января в1997 году, ее рост составил 59 см. Она также имеет самые длинные уши, средний размер которых 9,58 см.

Джиоти: самая низкая женщина из ныне живущих

Джиоти родилась 16 декабря в 1993 году в Нагпуре, Индия. Ее рост обусловлен ахондроплазией – нарушением роста костей, которое поражает руки и ноги.

Достаточно распространенное среди известных форм скелетной дисплазии, это генетическое заболевание возникает на ранних стадиях развития плода и приводит к низкому росту, влияя на хрящевую ткань, которая впоследствии должна сформировать кости рук и ног ребенка.

Однако Джиоти продолжает доказывать свою яркую, неординарную личность. 30-летняя женщина любит макияж и моду, она идет за своими мечтами с вдохновляющей уверенностью и тщательно курирует свой контент в социальных сетях для своей постоянно базы поклонников.

"Я действительно прилагаю много усилий к своим роликам в социальных сетях", — сказала она. "И именно поэтому у меня так много подписчиков".

Румейса Гелги и Джиоти Амге / Фото: Guinness World Records

После того, как в 2009 году Джиоти стала самым низким подростком, когда ей было всего 15 лет, в 2011-м ее снова измерили. Во время этого мероприятия ее официально объявили самой низкой женщиной из ныне живущих, ее рост составил 62,8 сантиметра.

Она добавила еще один рекордный титул в свою коллекцию после того, как приобщилась к актерскому составу "Американской истории ужасов: Шоу уродов" Райана Мерфи в роли Ма Петит, став самой низкой актрисой в истории.

"Было много трудностей, однако это было величайшим достижением в моей жизни. Я была очень рада работать с ними", — рассказала она об опыте на съемочной площадке.

В феврале в 2024 году она прилетела в Лос-Анджелес и воссоединилась с другим рекордсменом Султаном Косеном, самым высоким мужчиной в мире. Встреча в Калифорнии состоялась шесть лет спустя после первой встречи пары в 2018-м, когда они весело провели время, фотографируясь на фоне пирамид и Великого Сфинкса в Гизе.

Напомним, самая старая семья в мире всю жизнь ела одно блюдо. Семья Мелисс из Италии, по-видимому, нашла секрет долгой и здоровой жизни.

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