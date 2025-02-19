Самая высокая женщина в истории: рост, биография и фото

Даже спустя 43 года после смерти рекорд самой высокой женщины в истории остается непобитым.

Книга рекордов Гиннеса поделилась историей самой высокой женщины, когда-либо жившей. Так, сейчас самой высокой женщиной в мире считается Румейса Гелги, рост которой 215,16 см. Впрочем, рекорд Цзэн Цзиньлянь остается непобитым.

Об этом говорится на официальном сайте GWR.

Рост Цзэн, происходивший из маленького села в китайской провинции Хунань, составил 246,3 см. Она была единственной женщиной в истории, чей рост превышал 243 см.

Она была первой женщиной в истории, которая стала самым высоким человеком в определенный момент своей жизни. Она удерживала титул самого высокого человека в 1981-1882 годах, переняв его от Дона Келера (США), который был немного выше Цзэна, но умер в 1981-м.

Взросление

Цзэн родилась 26 июня в 1964 году в семье, принадлежавшей к низшему среднему классу, и записи показывают, что у нее было трое братьев и сестер. Ее родители, Цзэн Сяньмао и Ю Сюэме, были среднего роста – около 163 см и 156 см соответственно. Рост Цзэн не являлся результатом ее генетики.

Как и многим другим людям, значительно выше среднестатистического человека, Цзэн пришлось приспосабливать многие вещи для выполнения повседневных задач. От кровати, сделанной по заказу, до одежды, сшитой по заказу, Цзэн и ее семья должны были быстро приспосабливаться к ее росту, когда она росла.

В свой четвертый день рождения она имела рост 156 см, а в 13 лет ее рост превышал 213 см. Считалось, что Цзэн была в значительной степени интровертом, наслаждаясь компанией замкнутых людей в дополнение к своим книгам или журналам. Газета, опубликованная в 1980 году, описывала Цзэн как человека, очень стремившегося внести свой вклад в развитие Китая. В статье сорокалетней давности говорилось, что она читала книги о том, "как быть хорошим человеком".

Цзэн Цзиньлянь / Фото: x.com/GWR

Новая карьера

В детстве Цзэн обычно работала на семейной ферме, но когда новость о ее росте облетела всю страну, перед ней открылись новые возможности.

Тренер по баскетболу обратился к ней, и вскоре она принялась заниматься этим видом спорта, где ее рост был огромным преимуществом. Она отпраздновала свой 15-й день рождения в команде.

Однако, когда она достигла половой зрелости, здоровье Цзэн начало стремительно ухудшаться. Она начала быстрее уставать во время игры в баскетбол и чувствовала слабость. Вскоре ей был поставлен официальный диагноз – диабет и гигантизм. К сожалению, хирургическое вмешательство не являлось вариантом для Цзэн, поскольку это могло привести к более смертельным осложнениям.

Иллюстрация Цзэн Цзиньлянь / Фото: Guinness World Records

Трагически оборванная жизнь

Подросток смирилась со своей судьбой, но решила внести определенный вклад в общую картину. Как сообщает китайское издание, незадолго до смерти она убедила родителей пожертвовать свое тело науке.

К сожалению, Цзэн прожила только до 18 лет после того, как у нее диагностировали диабет, сколиоз и гигантизм. Распространенной причиной гигантизма является опухоль гипофиза, выделяющая гормон роста.

Несмотря на свою короткую жизнь, Цзэн оказала значительное влияние на медицинские исследования, когда ее желание пожертвовать свое тело науке было выполнено. Ее тело попало в Научно-технический музей морфологии человека Центрального Южного университета.

Приблизительно в то время, когда она умерла, Цзэн все еще росла. Предполагают, что если бы она прожила дольше, то могла бы быть такого же роста, как Роберт Вадлов, или даже выше него. Роберт – самый высокий мужчина, когда-либо живший. Роберт также является самым высоким человеком в истории, его рост составил 2,72 м.

Напомним, история и фото 16 самых высоких людей мира с 1900 года. Большинство рекордсменов ушли из жизни в молодом возрасте.

Читайте также: