Самая жуткая гостиница Британии: истории туристов, пожалевших о своей ночи с привидениями

Отель "Ямайка Инн"

Среди туманных болот Бодмина, в самом сердце Корнуолла, стоит гостиница, которая уже более двух веков заставляет дрожать своих гостей. “Ямайка Инн” — место, где история переплетается с легендами, а ночная тишина часто нарушается не только дыханием ветра.

Об этом пишет "Mirror".

Когда-то, в 1750-х годах, это был обычный постоялый двор для дилижансов. Теперь паб, ресторан и отель, известный не только своим меню, но и привидениями, о которых здесь ходят многочисленные легенды. В старом здании с массивными дубовыми балками и узкими коридорами, говорят, можно услышать шаги невидимых посетителей.

До того, как стать популярным туристическим пунктом, у “Ямайки Инн” было куда темнее прошлое. В XVIII веке он был центром контрабандистов, под покровом ночи перевозивших чай, бренди и шелк. Товары хоронили прямо под полом — местность, удаленная от цивилизации, идеально подходила для тайных сделок.

Именно эта атмосфера загадочности и опасности вдохновила британскую писательницу Дафну Дюморье. В 1936 году она написала роман "Jamaica Inn", который мгновенно стал бестселлером. А через несколько лет история ожила на экране в фильме Альфреда Хичкока — его последний британский проект перед переездом в Голливуд.

Теперь отель превратился в настоящую достопримечательность Корнуолла. Туристы съезжаются сюда, чтобы ощутить атмосферу старого контрабандистского приюта — и, возможно, встретить кого-то… не совсем из этого мира.

Один из гостей оставил на TripAdvisor отзыв:

"Вид из гостиницы на пустошь - просто невероятный. Атмосфера старая, загадочная, идеальная для тех, кто любит истории с привидениями".

Другой посетитель рассказал, что перед поездкой изучал историю места и узнал многочисленные сообщения о паранормальных явлениях в комнатах гостиницы.

"Когда мы ночевали, что-то тихо стучало за стеной. Может, это ветер... а может, нет", - написал он.

"Ямайка Инн" и сегодня продолжает привлекать тех, кто не боится испытать свои нервы - и проверить, действительно ли привидения еще не покинули этот старый постоялый двор.

