Самое быстрое кругосветное путешествие: турист объехал все страны за рекордное время (фото)

Майкл Зервос / © Guinness World Records

Мужчина стал самым быстрым путешественником в каждой стране. Майкл Зервос из США почти каждое утро в течение года просыпался в новой стране, окруженный незнакомыми достопримечательностями и лицами.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

В рамках своего кругосветного путешествия 35-летний американец пытался как можно быстрее посетить все суверенные страны – путешествие, требовавшее от американца с двойным греческим гражданством объехать почти 200 стран менее чем за 543 дня.

Но Майкл ехал не просто осмотреть достопримечательности – он завершал проект, о котором мечтал еще во время пандемии и который объединит людей разных культур в празднике радости.

Во время своего путешествия он просил местных жителей из каждой страны рассказать ему о своем самом счастливом воспоминании – то ли объятия с котом, то ли получение ключей от нового дома, то ли встреча с матерью после разлуки – в трогательной серии видеороликов, в которых люди всех возрастов, из разных слоев общества и культур улыбаются и плачут, вспоминая эти драгоценные мгновения.

"Именно мой опыт депрессии во время пандемии и осознания тех же чувств, которые испытывали другие люди по всему миру, вдохновили меня исследовать тему счастья в глобальной перспективе", - сказал Майкл. "Что, если бы я придумал вопрос, который задавал бы каждому, кого встречал в мире: "Какой самый счастливый момент в вашей жизни?", - сказал он. "Что, если бы я собирал эти истории и делился ими с другими людьми во всем мире во время путешествия?".

Майкл Зервос в Индонезии / © Guinness World Records

Результатом стал проект "Космос" – рекордное приключение, охватившее один год и 134 дня, которые Майкл провел в пути, но также продолжится в будущем, когда он напишет книгу о своем невероятном опыте.

И когда он приземлился дома в Детройте, штат Мичиган, США, уставший, но довольный путешественник привез домой два титула Книги рекордов Гиннеса за самое быстрое время посещения всех суверенных стран (в общем) и самое быстрое время посещения всех суверенных стран (среди мужчин) за свою экспедицию, продолжавшуюся 498 дней.

Майкл планировал свое кругосветное путешествие около полутора лет, часть из которых он держал в тайне от друзей и семьи, потому что боялся, что его идея не осуществится. Но когда он стал обращаться к спонсорам и бывшим рекордсменам, его встретили с энтузиазмом и поддержкой, и довольно скоро его авиабилеты были забронированы, а решение принято.

"Это казалось сложной задачей, но с правильной подготовкой – в чем у меня был достаточный опыт как режиссера в киноиндустрии – я думал, что рекорд может быть побит со значительным отрывом", - сказал он. "Каждая часть давала мне больше уверенности в том, что это возможно".

Майкл Зервос в Мавритании / © Guinness World Records

Он начал свое путешествие 17 января в 2024 году, прилетев в Париж. Проведя некоторое время в РФ и Турции, Майкл начал готовиться к своему путешествию по Африке.

Он стартовал в Чаде 23 января, а затем отправился на север в Ливию и Египет, где подружился с местными жителями и туристами, которые знакомили его с новыми блюдами, водили в древние руины и растапливали его разум живыми и страстными разговорами.

Путешествуя по континенту, он постоянно отмечал, какой невероятной была еда, говорил, что рынки – это "марафон вкуса", и что он "благодарен за то, что смог узнать страну через ее людей и их блюда". Бесчисленное количество раз он также говорил, что его "встречали как старого друга" незнакомцы, которые помогали ему с транспортом и жильем, когда он путешествовал по континенту.

Афганистан / © Guinness World Records

"Каждое взаимодействие походило на урок ритмов культуры, которое я только начинал понимать", - сказал он 12 мая, находясь в Южном Судане. Но уже в конце мая, когда он отправлялся из Африки на Ближний Восток, он знал, что страны, которые он посетил, навсегда останутся в его памяти.

Путешествие Майкла по Ближнему Востоку началось 24 мая в Ливане, где "древняя архитектура столкнулась с современной жизнью так, как это может сделать только Бейрут".

Затем он начал путешествовать по региону, где его новые друзья показывали ему свои любимые места с "гордостью и теплотой". По дороге он посетил Иорданию и Ирак, а затем направился в Кипр и Грецию, где провел некоторое время, посещая семью и совершая своеобразное паломничество туда, где родился его дедушка.

В начале июня он добрался до Саудовской Аравии, после чего отправился в Оман, Иран, Сирию и ОАЭ. Во время своих приключений Майкл наткнулся на одни из самых "ошеломляющих религиозных мест", которые он когда-либо видел, а также на города, сияющие "оттенками ржавчины и золота".

Майкл в Сенегале / © Guinness World Records

19 июня Майкл отправился в Китай, где его путешествие "стало по-настоящему невероятным, начиная от гостеприимства и заканчивая открытостью к его вопросам почти обо всем".

Он посетил такие достопримечательности, как Великая Китайская стена, и прекрасно провел время, отведав разнообразные домашние блюда с некоторыми своими новыми друзьями.

Оттуда он отправился в Монголию через "дикую местность, казавшуюся неприкосновенной и безгранично большой".

Затем он направился на восток, в Южную Корею и Японию, где впадал в пищевую кому за пищевой комой из-за "неприметных придорожных заведений, где вкусы взрывались".

"Это было идеальное сочетание путешествия, истории и сообщества", – написал Майкл 5 июля во Вьетнаме.

Майкл Зервос в Йемене / © Guinness World Records

Конец июля был наполнен остановками в Камбодже, Лаосе, Таиланде и Мьянме, "оправдавшей свою репутацию хаоса и колорита".

Малайзия также была увлекательна для Майкла, который сказал, что после этого страна "теперь занимает очень высокое место среди кулинарных столиц во всем мире".

Остальное лето Майкл посвятил путешествиям по островам. Он останавливался в таких странах, как Индонезия, Филиппины, Гуам, Микронезия и Маршалловы острова.

Особенно его ошеломила доброта людей на Маршалловых островах, он даже отметил, что подружился с женщиной, напомнившей ему его покойную бабушку. Когда ее внезапно положили в больницу, он был разорен тем, что не сможет с ней попрощаться – но как же он был удивлен, когда в аэропорту почувствовал, что его похлопали по плечу, и, обернувшись, увидел ее там, полную решимости передать ему свои лучшие пожелания перед отъездом.

Майкл Зервос в Малайзии / © Guinness World Records

Стоит отметить, что на протяжении всего путешествия Майкл был очень решительно настроен на взаимодействие с местными активистами из посещаемых им стран. Независимо от того, означало ли это посещение небольших сел в Южном Судане для раздачи пищи, или налаживание связей с женскими группами на Фиджи, он всегда пытался отблагодарить общин, с которыми он знакомился, и вернуть часть его щедрости.

В августе Майкл наслаждался гостеприимством людей из Фиджи, Самоа, Тонга и других стран Океании. Он посещал местные танцевальные шоу, исследовал суровое побережье и пробовал местные деликатесы – даже заметил на Соломоновых островах: "Они были очень удивлены, что иностранец пробует такие вещи, но я не был типичным туристом".

Ему также особенно понравился Хоббитон в Новой Зеландии – место съемок фильмов "Властелин колец" и "Хоббит".

© Guinness World Records

"Это напомнило мне, как я впервые увидел "Властелина колец" много лет назад, - написал он. "Мне пришлось ущипнуть себя за то, что я был в том месте, где он появился".

Он вернулся в Азию, проведя время в Австралии, встретившись с друзьями в Сингапуре, на Мальдивах и Шри-Ланке, а затем получил по-настоящему королевский прием в Индии, где присутствовал на свадьбе в первую ночь.

В Мумбаи он попал на празднование мусульманского праздника и "участники вечеринки приняли его с большим энтузиазмом", танцуя и поя на улицах города.

В начале осени Майкл провел время в Пакистане, Бутане, Непале и Бангладеше, где он почувствовал "совершенно иную культурную энергию".

Его путешествия также состоялись через Центральную Азию, которую он описал 8 октября в Таджикистане как "полную движения и контрастов – красота, упадок, доброта и бюрократия переплелись", и как "один из самых сюрреалистических этапов путешествия".

Бутан / © Guinness World Records

В конце концов, он вернулся на Ближний Восток, в такие страны, как Йемен и Кувейт, где понежился на жаре и пообщался с людьми в "мечетях и торговых центрах", что, по его словам, стало "ярким напоминанием о сложностях и страстях региона".

А в ноябре он отправился в Восточную Европу, путешествуя по Сербии, Болгарии и Венгрии, где люди "щедро предлагали свое время и делились мнениями".

Этот регион "полнен резких контрастов: история, декаданс и музыка", - написал он о Венгрии 29 ноября. "Будапешт, кажется, знает, как заставить вас думать и ощущать одновременно".

В декабре он был в Северной Европе, прибыв в Швецию и Норвегию на рождественские праздники и посетив все праздничные рынки, несмотря на морозную погоду.

Майкл Зервос в Монголии / © Guinness World Records

"Снег нежно припылил статуи, придавая всему неземному, тихому ощущению, - писал он. "Это был один из самых памятных праздников в моей жизни, напоминание о том, какими радушными могут быть люди даже вдали от дома. Семья, которая принимала меня, была такой милостивой и доброй, но именно они считали, что я сделал их Рождество особенным».

В конце февраля Майкл пересек Европу и был на пути к Северной Корее, которая "казалась сюрреалистической, будто проскользнула за занавес в другую эпоху".

Он посетил школьников, совершил поход в горы, был удивлен и восхищен радушием местных жителей и строгим порядком в городе.

Майкл в Северной Корее с друзьями / © Guinness World Records

Из Северной Кореи Майкл на несколько дней вернулся во Францию, а 9 марта начал свое путешествие в Южную Америку. Его первой остановкой была Бразилия, место, которое он описал как полное "тепла, гостеприимства, чистой радости".

После Бразилии он отправился на юг, посетив Парагвай и Уругвай, а затем прибыл в Аргентину, страну, которую всегда любил. Он посетил исторические музеи и танцевальное шоу, говоря, что Буэнос-Айрес был "всем, на что он надеялся – насыщенным, ритмичным и глубоко аргентинским".

В Боливии ему пришлось сражаться с горной болезнью, но он был очарован всеми красочными городами, самобытной культурой, борцовскими шоу "Чолита" и суровой природой региона.

Мьянма / © Guinness World Records

В начале апреля Майкл был в Колумбии. В Венесуэле его встретил друг, предложивший ему "сигары, порцию эспрессо, хот-дог по-местному и дегустацию венесуэльского рома" перед тем, как присоединиться к местным жителям в ночном клубе.

Довольно скоро он пересек Южную Америку и начал путешествие по Карибскому бассейну, последний этап своего происшествия. Он начал с Тринидада, а затем уехал через Суринам и Гайану, которые были "хаотичными, но красочными". В Гренаде он увидел "пышные плантации, каскадный водопад и маленькую шоколадную ферму", а затем снова начал путешествовать по островам в Барбадос, где подружился с местным музыкантом по имени Багги, который познакомил его с Рыбным фестивалем и угостил почти дюжиной жареных пирожков.

Майкл Зервос в Кении / © Guinness World Records

Чем дальше на север он путешествовал, тем больше узнавал культуру благодаря своему времени, проведенному на американском Юге. 28 апреля он сказал, что Доминиканская Республика была исполнена "знакомым гулом Карибского бассейна, который пульсировал вокруг него - музыка лилась из кафе, голоса поднимались в легкой приветственной песне".

Однако, несмотря на все эти легкие развлечения, было ясно, что Майкл близится к концу своего путешествия. Он был "физически уставший и эмоционально возвышен", но все еще благодарен всем местным жителям, которые открывали ему свои сердца, кошельки и объятия на протяжении всего путешествия.

Северный Судан / © Guinness World Records

24 мая Майкл приземлился в Мексике – это была одна из последних остановок его поездки. Он провел там несколько дней, а затем пересел на самолет в Ямайку и наконец вернулся в Северную Америку, прилетев в Торонто, Канада.

На следующее утро он провел несколько часов, размышляя над своими приключениями, прежде чем упаковать чемоданы и завершить путешествие своего опыта – скорым перелетом из Торонто в Детройт, штат Мичиган, США.

"Когда я проходил через пункт выдачи багажа, меня приветствовали мои друзья и семья – идеальное завершение долгого и великолепного путешествия", - написал он 30 мая. "Так заканчивается эта глава, эта история, это путешествие".

Майкл Зервос в аэропорту / © Guinness World Records

