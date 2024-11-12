Самое длительное солнечное затмение века приближается – кто увидит невероятное явление

Самое длительное полное солнечное затмение ХХІ века состоится 2 августа 2027 года – оно продлится 6 минут и 23 секунды.

2 августа 2027 года произойдет самое длительное полное солнечное затмение 21 века, которое продлится 6 минут и 23 секунды.

Forbes сообщает, что это явление охватит путем протяженностью 15,227 км, проходя через несколько стран и континентов, включая Испанию, Северную Африку и Аравийский полуостров.

Затемнение начнется в Атлантическом океане, пересечет Гибралтарский пролив, а затем пройдет через южную часть Испании, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию и Египет. Наибольшая продолжительность затемнения будет наблюдаться в Египте, где Солнце исчезнет с неба на максимальное время в самой высокой точке небосвода. Событие завершится на территории Саудовской Аравии, Йемена и, наконец, в Сомали, прежде чем исчезнет в Индийском океане у островов Чагос.

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Общая ожидаемая ясность погоды вдоль маршрута делает это затемнение идеальным для наблюдений и ученых исследований, а также дает уникальную возможность миллионам людей стать свидетелями этого редкого и увлекательного астрономического события.

Предыдущее полное солнечное затмение в 2024 году длилось 4 минуты и 28 секунд.

Напомним, что телескопы на Земле зафиксировали признаки существования инопланетной жизни.

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