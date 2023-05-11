Самое гадкое поздравление с отцовством: мужчина чуть не съел тест на беременность

Человек был шокирован поступком любимой.

Жасмин Чисвелл рассказала, что она решила оригинально поздравить своего мужа с будущим отцовством, спрятав положительный тест на беременность в мороженое, которое съел ее муж.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Популярная блоггерша в ТикТок Жасмин тайно спрятала тест на беременность в баночку с мороженым вместе с фруктами и шоколадной крошкой.

Передавая мужу, она заверила его: "Это очень сладкое мороженое. И тебе положили туда новый приятный сюрприз".

Когда муж нашел тест, то был шокирован поступком жены. Признавшись, что он думал, что тест на беременность – это вафелька, которую обычно используют в мороженом, поэтому будущий отец съел мороженое с палочки, не заметив, что это такое.

"По крайней мере, ты беременна!", — сказал шокированный мужчина.

Женщина со временем признала, что было самое гадкое поздравление любимого с отцовством.

Напомним, известная блогер накормила бойфренда хрящом из своего колена.

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