Самое гадкое поздравление с отцовством: мужчина чуть не съел тест на беременность

Человек был шокирован поступком любимой.
Жасмин Чисвелл рассказала, что она решила оригинально поздравить своего мужа с будущим отцовством, спрятав положительный тест на беременность в мороженое, которое съел ее муж.
Об этом пишет www.mirror.co.uk.
Популярная блоггерша в ТикТок Жасмин тайно спрятала тест на беременность в баночку с мороженым вместе с фруктами и шоколадной крошкой.
Передавая мужу, она заверила его: "Это очень сладкое мороженое. И тебе положили туда новый приятный сюрприз".
Когда муж нашел тест, то был шокирован поступком жены. Признавшись, что он думал, что тест на беременность – это вафелька, которую обычно используют в мороженом, поэтому будущий отец съел мороженое с палочки, не заметив, что это такое.
"По крайней мере, ты беременна!", — сказал шокированный мужчина.
Женщина со временем признала, что было самое гадкое поздравление любимого с отцовством.
Напомним, известная блогер накормила бойфренда хрящом из своего колена.
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