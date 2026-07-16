Самое маленькое море планеты: где оно расположено и почему привлекает внимание не только размерами

Мраморное море / © Общественное достояние

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Несмотря на то, что Землю часто называют «голубой планетой» из-за преобладания воды над сушей, самое маленькое море в мире имеет площадь всего около 7 052 квадратных километров. Им является Мраморное море, расположенное на территории Турции.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

По оценкам ученых, примерно 71% поверхности Земли покрыто водой. При этом около 96,5% всех водных запасов приходится на Мировой океан. Его условно делят на пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Южный и Северный Ледовитый. Самым большим из них является Тихий океан, площадь которого составляет около 162 миллионов квадратных километров.

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В свою очередь, самым маленьким океаном считается Северный Ледовитый. Его площадь составляет примерно 14 миллионов квадратных километров. Кроме того, он является самым мелководным и самым холодным из всех океанов. Большую часть года поверхность Северного Ледовитого океана покрыта льдом.

Несмотря на суровые природные условия, этот океан по-прежнему является домом для многих животных, приспособившихся к жизни в холодной среде. Среди них — белые медведи, нарвалы и белухи.

В мире насчитывается более 50 морей. Самым маленьким из них является Мраморное море, площадь которого составляет около 7 052 квадратных километров. Оно расположено в Турции и отличается не только своими небольшими размерами. Хотя здесь нет сильных морских течений, этот регион считается сейсмически активным и подверженным землетрясениям.

Напомним, ранее мы сообщали, что таинственный золотистый объект, обнаруженный почти три года назад на дне Тихого океана у побережья Аляски, наконец удалось идентифицировать.

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