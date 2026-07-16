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Самое маленькое море планеты: где оно расположено и почему привлекает внимание не только размерами
Мировой океан занимает большую часть поверхности Земли, однако среди более чем полусотни морей есть настоящий рекордсмен по самой маленькой площади.
Несмотря на то, что Землю часто называют «голубой планетой» из-за преобладания воды над сушей, самое маленькое море в мире имеет площадь всего около 7 052 квадратных километров. Им является Мраморное море, расположенное на территории Турции.
Об этом сообщило издание Discover Wildlife.
По оценкам ученых, примерно 71% поверхности Земли покрыто водой. При этом около 96,5% всех водных запасов приходится на Мировой океан. Его условно делят на пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Южный и Северный Ледовитый. Самым большим из них является Тихий океан, площадь которого составляет около 162 миллионов квадратных километров.
В свою очередь, самым маленьким океаном считается Северный Ледовитый. Его площадь составляет примерно 14 миллионов квадратных километров. Кроме того, он является самым мелководным и самым холодным из всех океанов. Большую часть года поверхность Северного Ледовитого океана покрыта льдом.
Несмотря на суровые природные условия, этот океан по-прежнему является домом для многих животных, приспособившихся к жизни в холодной среде. Среди них — белые медведи, нарвалы и белухи.
В мире насчитывается более 50 морей. Самым маленьким из них является Мраморное море, площадь которого составляет около 7 052 квадратных километров. Оно расположено в Турции и отличается не только своими небольшими размерами. Хотя здесь нет сильных морских течений, этот регион считается сейсмически активным и подверженным землетрясениям.
Напомним, ранее мы сообщали, что таинственный золотистый объект, обнаруженный почти три года назад на дне Тихого океана у побережья Аляски, наконец удалось идентифицировать.