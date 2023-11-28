Самое отдаленное почтовое отделение в мире ежегодно нанимает работников для подсчета пингвинов

Наиболее отдаленное почтовое отделение в мире, ежегодно нанимающее работников, предлагает уникальную вакансию.

Об этом пишет ladbible.com.

Расположенное в Порт Локрой на континенте Антарктиды, так называемое "Почтовое отделение Пингвина", которому почти 80 лет, принадлежит англичанам на острове Гудье, примерно размером с футбольное поле.

Он населен сотнями пингвинов и одновременно является музеем, которым руководит Фонд антарктического наследия Великобритании. Британская благотворительная организация нанимает четырех руководителей почты для работы и проживания на острове с ноября по март ежегодно, где одной из главных характеристик работы способность считать пингвинов.

Они также несут ответственность за мониторинг сбора данных о дикой природе и окружающей среде. Камилла Никол, исполнительный директор фонда, подчеркнула: "Жить там – довольно тяжелая работа. Вы можете работать по 12 часов. Времени на отдых и релакс не так много".

"Почтовое отделение Пингвина" / Фото: Getty Images

Рабочие места все еще пользуются спросом. Сообщается, что за год было получено 2500 заявлений.

"К нам приходят люди всех возрастов со всего мира. Мы ищем людей, которые в хорошей форме, выносливы и действительно любят встречаться с посетителями", — отметила Камилла.

Люси Дорман, глава базы в Порт Локрой в сезоне 2019–2020, рассказала о том, насколько сложна эта роль, отметив: "Нам нужно носить с собой много вещей".

Она пояснила, что работникам придется перемещать "коробки, ведра и канистры на снегу или скользких камнях большую часть дня".

Дорман также отметила, что много времени уходит на то, чтобы счищать фекалии пингвинов с камней.

Она подчеркнула: "Самое главное — выбрать людей, которые будут ладить".

Никол согласилась и продолжила: "Вам придется ладить, потому что вам не так просто уйти друг от друга. Мы ищем команду: четыре человека, которые могут жить и работать вместе. Этот опыт предлагает другой взгляд на мир и новый взгляд на вашу роль на планете. Вы можете наблюдать за закатом и услышать, как тает ледник. Это чрезвычайное место".

Прием заявок в этом году уже завершен. Желающие попробовать себя в этой роли могут сделать это в 2024 году.

Напомним, в этом году в Дании частично открыли для публики секретный ядерный бункер. Его существование десятилетиями держалось в тайне.

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