Самое отдаленное почтовое отделение в мире ежегодно нанимает работников для подсчета пингвинов

Заявки подают тысячи человек.
Наиболее отдаленное почтовое отделение в мире, ежегодно нанимающее работников, предлагает уникальную вакансию.
Об этом пишет ladbible.com.
Расположенное в Порт Локрой на континенте Антарктиды, так называемое "Почтовое отделение Пингвина", которому почти 80 лет, принадлежит англичанам на острове Гудье, примерно размером с футбольное поле.
Он населен сотнями пингвинов и одновременно является музеем, которым руководит Фонд антарктического наследия Великобритании. Британская благотворительная организация нанимает четырех руководителей почты для работы и проживания на острове с ноября по март ежегодно, где одной из главных характеристик работы способность считать пингвинов.
Они также несут ответственность за мониторинг сбора данных о дикой природе и окружающей среде. Камилла Никол, исполнительный директор фонда, подчеркнула: "Жить там – довольно тяжелая работа. Вы можете работать по 12 часов. Времени на отдых и релакс не так много".
Рабочие места все еще пользуются спросом. Сообщается, что за год было получено 2500 заявлений.
"К нам приходят люди всех возрастов со всего мира. Мы ищем людей, которые в хорошей форме, выносливы и действительно любят встречаться с посетителями", — отметила Камилла.
Люси Дорман, глава базы в Порт Локрой в сезоне 2019–2020, рассказала о том, насколько сложна эта роль, отметив: "Нам нужно носить с собой много вещей".
Она пояснила, что работникам придется перемещать "коробки, ведра и канистры на снегу или скользких камнях большую часть дня".
Дорман также отметила, что много времени уходит на то, чтобы счищать фекалии пингвинов с камней.
Она подчеркнула: "Самое главное — выбрать людей, которые будут ладить".
Никол согласилась и продолжила: "Вам придется ладить, потому что вам не так просто уйти друг от друга. Мы ищем команду: четыре человека, которые могут жить и работать вместе. Этот опыт предлагает другой взгляд на мир и новый взгляд на вашу роль на планете. Вы можете наблюдать за закатом и услышать, как тает ледник. Это чрезвычайное место".
Прием заявок в этом году уже завершен. Желающие попробовать себя в этой роли могут сделать это в 2024 году.
Напомним, в этом году в Дании частично открыли для публики секретный ядерный бункер. Его существование десятилетиями держалось в тайне.
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