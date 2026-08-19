Самое страшное пророчество Бабы Ванги: исследователи расшифровали точную дату конца света

Ванга предвидела конец света в 5078 году / © Pixabay

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Слепая болгарская ясновидящая Баба Ванга, которой приписывают предсказание Чернобыльской катастрофы и терактов 11 сентября, оставила после себя детальный прогноз будущего человечества вплоть до 5078 года. По словам сторонников пророчицы, именно в это время должен наступить абсолютный конец света, которому будет предшествовать ряд невероятных этапов эволюции и научных прорывов.

Об этом пишет UNILAD.

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Хронология будущего и конец света

Согласно расшифрованной хронологии, человечество ожидает множество фантастических открытий, среди которых обнаружение универсального лекарства от всех болезней в 4302 году и глобальное изменение человеческого поведения в 4308-м. Уже к 4509 году люди якобы достигнут столь высокого уровня нравственности, что смогут напрямую общаться с Богом.

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С течением веков пророчества становятся еще более амбициозными: в 4599 году бессмертие должно стать обычным явлением, а 4674 ознаменуется пиком процветания, когда население Земли достигнет 340 миллиардов и начнет смешиваться с инопланетными существами. Открытие границы известной Вселенной провидица прогнозировала на 5076 год, после чего в 5078 году наступит окончательный финал.

Какие предсказания уже сбылись

Репутация Ванги в большинстве своем держится на громких событиях, которые ее последователи ретроспективно связывают с нечеткими высказываниями провидицы. Чаще всего ей приписывают точное предвидение аварии на Чернобыльской АЭС, гибель российской подлодки «Курск», а также избрание Барака Обамы первым темнокожим президентом США.

Самым известным примером считается трагедия 11 сентября, когда Ванга еще в 1989 году предупреждала о нападении «стальных птиц» на американцев, которые позже были истолкованы как захваченные террористами самолеты. Распространенное утверждение поклонников свидетельствует, что болгарские и советские ученые якобы оценивали общую точность ее прогнозов на уровне 85%.

В то же время скептики отмечают, что Ванга никогда не записывала свои прогнозы лично, поэтому большинство утверждений фиксировались и распространялись другими людьми. Многие ее высказывания максимально размыты и открыты для интерпретаций, а некоторые конкретные пророчества, как ядерная война в период с 2010 по 2014 год, так и не стали реальностью.

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Напомним, математики попытались оценить, сколько времени еще может просуществовать человечество. Ученые назвали дату конца человечества с 95% вероятностью, использовав так называемый «аргумент судного дня» — статистическую модель, уже много лет вызывающую споры среди ученых.

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