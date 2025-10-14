Самое редкое "четырехглазое" животное на грани исчезновения: в мире осталось несколько сотен особей

Антилопу гирола прозвали «четырехглазой» из-за выразительных желез под глазами

Реклама

На небольшом участке земли вблизи границы Кении и Сомали обитает самая редкая в мире антилопа — гирола ( Beatragus hunteri ). Это интересное животное, которое местные общины когда-то считали «добрым знаком» для скотоводства, сейчас находится на грани полного вымирания: его популяция сократилась с 15 000 особей в 1970-х годах до менее 500 сегодня.

Об этом удивительном животном и причинах его исчезновения пишет IFL Science .

Эффект «четырех глаз»

Гирола часто называют «четырехглазой антилопой» , поскольку издалека она выглядит так, будто имеет четыре глаза. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что темные пятна под настоящими глазами – это не органы зрения.

Реклама

Это преорбитальные железы . Они имеются у многих представителей семейства бычьих (таких как овец и коз), а также у настоящих оленей, и используются животными для маркировки территории. Эти железы выделяют секрет, посредством которого животное обозначает свое присутствие. К сожалению, эти "хорошие знаки" исчезли почти полностью.

Почему популяция уменьшается

По данным Программы по сохранению гиролы (Hirola Conservation Program, HCP), резкое сокращение популяции началось в 1980-х годах из-за эпидемии чумы крупного рогатого скота . Это очень заразное вирусное заболевание поражало как домашний скот, так и диких парнокопытных.

Чума приводила к лихорадке, поражениям ротовой полости, диарее и смерти всего за 10–15 дней. Болезнь считается самой смертоносной в истории скотоводства, и она также нанесла сокрушительный удар по этим странным антилопам.

"Чума опустошила поголовье гиролы, уничтожив от 85 до 90 процентов популяции", - сообщает издание.

Реклама

Несмотря на то, что чума была полностью ликвидирована в мире (это стало лишь второй в истории ликвидацией вирусного заболевания после оспы), популяция гиролы так и не смогла восстановиться.

Следующая угроза: деградация среды

Главной причиной, препятствующей восстановлению гиролы, стало исчезновение травянистых саванных пастбищ . В последние 30 лет эти открытые территории все больше зарастали деревьями. Как следствие, антилопы были вынуждены ограничиться менее 5% своего родного ареала, что значительно усложнило доступ к пространству и пище.

Чтобы бороться с этим, охранники природы работают с местными общинами и правительствами над восстановлением и защитой более 404 686 гектаров новой среды обитания. Хотя до восстановления прежней численности гиролы еще далеко, эти усилия дают надежду на сохранение редчайшей антилопы мира, которая кстати обитает только в дикой природе и не имеет ни одной популяции в неволе.

Напомним, в мире существовало единственное животное, которое «рождало» через рот и вынашивало яйца в желудке. Эти уникальные лягушки вымерли из-за грибковой инфекции.