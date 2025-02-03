Самое смертоносное озеро в мире имеет таинственный секрет, который превращает животных в "камень"

Озеро расположено рядом с действующим вулканом.
Существует озеро, которое, пожалуй, одно из самых красивых в мире, но оно также одно из самых смертоносных. Подобное "джакузи смерти" в Мексиканском заливе, убивающем все живое, озеро Натрон также очень опасно.
Расположенное на севере Танзании на границе с Кенией, озеро кишит дикими животными, которых, кажется, не беспокоит опасность, которую оно представляет для их жизни, пишет LADbible.
Это не только место размножения исчезающих малых фламинго, но и тень от вулкана Ол Дойньо Ленгай. Этот вулкан высотой 2330 м может извергаться в любой момент, так что вас ждет двойная опасность, если вы попытаетесь приблизиться к месту назначения.
К сожалению, оно опасно не только для контактирующих с ним животных, ведь туристов также предостерегают не купаться в нем.
Водоем длиной 56 км имеет красивый розовый цвет, который благодаря типу водорослей, называемых цианобактериями. Водоросли растут повсюду и наслаждаются минералами озера, которые также опасны.
Это озеро будто кричит всему живому, чтобы оно не заходило в него.
Почему озеро Натрон такое смертельно опасно
Бактерия в воде смертельная, поскольку она выделяет химическое вещество, которое повреждает клетки, нервную систему и печень большинства людей, которые пьют из него.
Кроме того, в воде содержится карбонат натрия, когда-то использовавшийся для мумификации в Египте.
В любой момент, когда животное контактирует с озером, оно, кажется, превращается в "камень". Именно соль и высокий щелочной уровень pH в воде могут вызвать ожоги. К сожалению, как только живое существо касается воды, происходит кальцификация, которая охватывает тело и делает его твердым, как камень.
Это быстрая смерть, но все на теле, от каждого сантиметра волос до ногтей на ногах, остается на месте – но уже кальцинированным.
Благодаря бактериям температура воды в озере очень высокая.
Почему озеро Натрон является таким популярным местом для туристов
Фотограф дикой природы Ник Брандт рассказал, почему, по его мнению, озеро так популярно. Он сказал, что использовал каменные трупы в качестве моделей для устрашающей серии фотографий.
Брандт рассказал NBC News: "Я неожиданно нашел этих существ – всевозможных птиц и летучих мышей – прибитых к берегу озера Натрон на севере Танзании. Я сфотографировал этих существ такими, какими я их нашел на берегу, а затем поместил их в "живые" положения, вернув к "жизни".
Местность настолько жаркая, что температура воды может достигать 60 градусов. Из-за этой жары 400 мм выпадающих осадков на озере Натрон ежегодно является "фантомным дождем", который испаряется еще до того, как попадает на поверхность воды.
Напомним, мелководный пруд Дон Жуан, расположенный в Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде, является самым соленым водоемом в мире. Она не замерзает при -58 градусах по Цельсию.
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