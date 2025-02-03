Самое смертоносное озеро в мире имеет таинственный секрет, который превращает животных в "камень"

Существует озеро, которое, пожалуй, одно из самых красивых в мире, но оно также одно из самых смертоносных. Подобное "джакузи смерти" в Мексиканском заливе, убивающем все живое, озеро Натрон также очень опасно.

Расположенное на севере Танзании на границе с Кенией, озеро кишит дикими животными, которых, кажется, не беспокоит опасность, которую оно представляет для их жизни, пишет LADbible.

Это не только место размножения исчезающих малых фламинго, но и тень от вулкана Ол Дойньо Ленгай. Этот вулкан высотой 2330 м может извергаться в любой момент, так что вас ждет двойная опасность, если вы попытаетесь приблизиться к месту назначения.

К сожалению, оно опасно не только для контактирующих с ним животных, ведь туристов также предостерегают не купаться в нем.

Водоем длиной 56 км имеет красивый розовый цвет, который благодаря типу водорослей, называемых цианобактериями. Водоросли растут повсюду и наслаждаются минералами озера, которые также опасны.

Это озеро будто кричит всему живому, чтобы оно не заходило в него.

Озеро Натрон, Танзания / Фото: Getty Images

Почему озеро Натрон такое смертельно опасно

Бактерия в воде смертельная, поскольку она выделяет химическое вещество, которое повреждает клетки, нервную систему и печень большинства людей, которые пьют из него.

Кроме того, в воде содержится карбонат натрия, когда-то использовавшийся для мумификации в Египте.

В любой момент, когда животное контактирует с озером, оно, кажется, превращается в "камень". Именно соль и высокий щелочной уровень pH в воде могут вызвать ожоги. К сожалению, как только живое существо касается воды, происходит кальцификация, которая охватывает тело и делает его твердым, как камень.

Это быстрая смерть, но все на теле, от каждого сантиметра волос до ногтей на ногах, остается на месте – но уже кальцинированным.

Благодаря бактериям температура воды в озере очень высокая.

Озеро Натрон, Танзания / Фото: Getty Images

Почему озеро Натрон является таким популярным местом для туристов

Фотограф дикой природы Ник Брандт рассказал, почему, по его мнению, озеро так популярно. Он сказал, что использовал каменные трупы в качестве моделей для устрашающей серии фотографий.

Брандт рассказал NBC News: "Я неожиданно нашел этих существ – всевозможных птиц и летучих мышей – прибитых к берегу озера Натрон на севере Танзании. Я сфотографировал этих существ такими, какими я их нашел на берегу, а затем поместил их в "живые" положения, вернув к "жизни".

Местность настолько жаркая, что температура воды может достигать 60 градусов. Из-за этой жары 400 мм выпадающих осадков на озере Натрон ежегодно является "фантомным дождем", который испаряется еще до того, как попадает на поверхность воды.

Напомним, мелководный пруд Дон Жуан, расположенный в Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде, является самым соленым водоемом в мире. Она не замерзает при -58 градусах по Цельсию.

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