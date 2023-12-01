Самое старое наземное животное в мире отпраздновало 191-й день рождения — видео

Самое старое живое наземное животное в мире, черепаха по кличке Джонатан, отпраздновало свой 191-й день рождения.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Точный возраст Джонатана неизвестен, но считается, что он родился примерно в 1832 г., на основании того факта, что он был полностью зрелым (и, следовательно, ему было не менее 50 лет), когда его привезли с Сейшельских островов на остров Св. Хелены в 1882 году.

Джонатан — самое старое живое наземное животное в мире, а также самая старая черепаха в зарегистрированной истории. К слову, этот вид имеет среднюю продолжительность жизни около 150 лет.

"Несмотря на то, что он потерял обоняние и практически ослеп из-за катаракты, его аппетит остается острым", — рассказал ветеринар Джо Холлинз. Раз в неделю его по-прежнему кормят из рук, добавляя фрукты и овощи. Это не только восполняет его калории, но и обеспечивает основными движущими силами его метаболизма: витаминами, минералами и микроэлементами. У Джонатана хорошее здоровье и все признаки ныне вселяют в нас надежду, что он доживет до третьего столетия – если он на самом деле этого еще не сделал!".

Напомним, после 33 лет одиночества скончался "самый грустный слон в мире". За то, чтобы Мали уделялось больше внимания, выступал даже Пол Маккартни.

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