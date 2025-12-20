- Дата публикации
"Самое страшное путешествие в жизни": туристка рассказала об ужасе на пути к красивейшему мосту мира
Знаменитый Золотой мост во Вьетнаме, удерживающий две гигантские каменные руки, считается одним из самых красивых в мире, но мало кто знает, какое испытание ждет туристов на пути к этому чуду.
Знаменитый Золотой мост вблизи Дананга во Вьетнаме – это магнит для инстаграмм-блоггеров и путешественников. Конструкция протяженностью 150 метров расположена на высоте 1400 метров над уровнем моря и якобы поддерживается «руками бога». Но для туристки Эми Джонс эта красота чуть не стоила нервного срыва.
Женщина поделилась своей историей с изданием Express.
Ловушка в стеклянной клетке
Девушка признается: она знала, что мост расположен высоко в горах, но не была готова к тому, как туда придется добираться. Чтобы попасть на локацию, нужно воспользоваться канатной дорогой в парке развлечений Sun World.
«Я панически боялась высоты, поэтому оказаться замкнутой в том, что напоминало стеклянную клетку, направлявшуюся высоко к небесам, было совсем не весело», — рассказывает путешественница.
«Длиннейшее путешествие в жизни»
Ситуацию усугубила погода. Чем выше поднималась кабинка, тем сильнее становился ветер.
«Кабинка медленно двигалась, и я чувствовала, как она шатается из стороны в сторону. Это была потрясающая высота – 1414 метров над уровнем моря. Это чувствовалось как самое длинное путешествие в моей жизни», – вспоминает Эми Джонс.
Из страха она даже не могла смотреть в окно или делать фото. Облака начали заслонять пейзаж, что только придало атмосфере мистичности и ужаса.
Стоит ли оно того
Когда девушка наконец-то ступила на твердую поверхность моста, ее ноги были «как желе». Она решилась взглянуть вниз и увидела крошечные кабинки канатной дороги над безграничной зеленой пропастью.
Впрочем, по ее словам, пережитый стресс был оправдан.
«Это было абсолютно того стоило. Золотой мост в реальной жизни еще более впечатляющий, с его гигантскими руками и изогнутой золотой структурой», — подытожила туристка.
Она также отметила, что на самом мосту чувствовала себя безопаснее, ведь знала, что с одной стороны находится от земли всего в нескольких метрах, а не в тысяче.
