"Самое страшное путешествие в жизни": туристка рассказала об ужасе на пути к красивейшему мосту мира

Знаменитый Золотой мост во Вьетнаме, удерживающий две гигантские каменные руки, считается одним из самых красивых в мире, но мало кто знает, какое испытание ждет туристов на пути к этому чуду.

Золотой мост Вьетнам

Золотой мост Вьетнам / Иллюстративный образ

Знаменитый Золотой мост вблизи Дананга во Вьетнаме – это магнит для инстаграмм-блоггеров и путешественников. Конструкция протяженностью 150 метров расположена на высоте 1400 метров над уровнем моря и якобы поддерживается «руками бога». Но для туристки Эми Джонс эта красота чуть не стоила нервного срыва.

Женщина поделилась своей историей с изданием Express.

Ловушка в стеклянной клетке

Девушка признается: она знала, что мост расположен высоко в горах, но не была готова к тому, как туда придется добираться. Чтобы попасть на локацию, нужно воспользоваться канатной дорогой в парке развлечений Sun World.

«Я панически боялась высоты, поэтому оказаться замкнутой в том, что напоминало стеклянную клетку, направлявшуюся высоко к небесам, было совсем не весело», — рассказывает путешественница.

«Длиннейшее путешествие в жизни»

Ситуацию усугубила погода. Чем выше поднималась кабинка, тем сильнее становился ветер.

«Кабинка медленно двигалась, и я чувствовала, как она шатается из стороны в сторону. Это была потрясающая высота – 1414 метров над уровнем моря. Это чувствовалось как самое длинное путешествие в моей жизни», – вспоминает Эми Джонс.

Из страха она даже не могла смотреть в окно или делать фото. Облака начали заслонять пейзаж, что только придало атмосфере мистичности и ужаса.

Стоит ли оно того

Когда девушка наконец-то ступила на твердую поверхность моста, ее ноги были «как желе». Она решилась взглянуть вниз и увидела крошечные кабинки канатной дороги над безграничной зеленой пропастью.

Впрочем, по ее словам, пережитый стресс был оправдан.

«Это было абсолютно того стоило. Золотой мост в реальной жизни еще более впечатляющий, с его гигантскими руками и изогнутой золотой структурой», — подытожила туристка.

Она также отметила, что на самом мосту чувствовала себя безопаснее, ведь знала, что с одной стороны находится от земли всего в нескольких метрах, а не в тысяче.

Напомним, на Филиппинах турист едва не погиб из-за маленького осьминога, который оказался в 1000 раз ядовитее цианида. Контакт с крошечным животным весом меньше яблок мог стоить британцу жизни.

