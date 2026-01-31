ТСН в социальных сетях

Самое высоко построенное здание Европы: где расположено и как выглядит (фото)

Здание является не только пристанищем для альпинистов, но и уникальным историческим и туристическим объектом, до которого можно добраться только пешком.

Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Самое высоко построенное здание Европы

В самом сердце итальянских Альп, на высоте более 4 500 метров над уровнем моря, расположена Маргарита хат — самое высоко построенное здание Европы и одна из самых отдаленных горных хижин в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Она построена на вершине Пунта Гнифетти в массиве Монте-Росса, недалеко от границы между Италией и Швейцарией. Хижину назвали в честь королевы Италии Маргариты Савойской, торжественно открывшей ее в 1893 году. Сначала сооружение служило научным центром для исследований в области медицины высокогорья, а затем превратилось в приют для альпинистов.

На высоте 4 554 метра над уровнем моря хижина Маргарита является не только самым высоким среди горных приютов Монте-Росса, но и самым высоким зданием на континенте. В летний сезон – с начала июня до начала сентября – она открыта для посетителей и может принять до 70 человек.

Самое высоко построенное здание Европы / Фото: Stefano Di Battista

Самое высоко построенное здание Европы / Фото: Stefano Di Battista

С 2017 года здесь даже проводят гражданские свадебные церемонии с разрешением мэра ближайшего города Аланья-Вальсезия. Однако путь к этому уникальному месту – настоящий вызов: добраться до хижины невозможно на вертолете, единственный способ – пешеходный подъем, который обычно длится около двух дней и требует хорошей физической подготовки и навыков альпинизма.

Из-за экстремальных условий хижина работает только в теплое время года, однако зимой остается доступна небольшая часть приюта с 12 спальными местами для самых отважных путешественников.

Напомним, где находится и кто отбывал наказание в самой маленькой тюрьме в мире.

