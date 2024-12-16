Самое ядовитое растение в мире: мужчина случайно использовал листья как туалетную бумагу и застрелился

Существует смертельно опасное растение, которое считается самым токсичным в мире – известное своим настолько болезненным "укусом", что некоторые люди подумывают о самоубийстве.

Как пишет Mirror, свирепый гимпийский кустарник покрыт тонкими игольчатыми волосками, наполненными ядом, и эта ужасающая флора может достигать высоты до 10 метров.

Контакт с ней может привести к невыносимому ощущению, похожему одновременно на удар током и жжение – муки, которые могут длиться неделями, а то и месяцами. В экстремальных случаях невыносимая боль приводила к тому, что жертвы совершали суицид.

Впервые смертельное действие этого растения, происходящее из Австралии, было обнаружено в 1866 году, после того как лошадь дорожного геодезиста получила смертельный "укус". Задокументированы и другие ужасные случаи, в частности, австралийский солдат, который после болезненной встречи с растением во время Второй мировой войны неделями лечился безрезультатно и в конце концов сошел с ума.

Другой случай связан с мужчиной, который нечаянно использовала листья в качестве туалетной бумаги, что привело к тому, что он застрелился.

Гимпийский кустарник / Фото: flickr.com

В 2022 году мужчина вырастил одно из растений, которое еще называют Gympie-Gympie, у себя дома, демонстрируя свою уникальную флору в защищенном вольере с предупредительным знаком. 49-летний Дэниел Эмлин-Джонс сознательно выращивал печально известное дерево у себя дома, чтобы вызвать интерес к необычным растениям.

Он заявил: "Я не хочу выглядеть безумцем. Я делаю это очень безопасно. В некоторых ботанических садах эти растения являются интересными экземплярами".

Напомним, в прошлом году австралийка рассказала, как упала на ядовитый кустарник и более полугода страдала от нестерпимой боли. По ее словам, это хуже родов.

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