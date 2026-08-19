Самолет Boeing разбился возле секретного объекта США: в катастрофе погибли 92 человека

Boeing 727-231. Фото: compassphotography/CC BY-SA 2.0

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Авиакатастрофа самолета Boeing 727 в Вирджинии в 1974 году унесла жизни 92 человек и стала одной из трагедий, после которых в США пересмотрели правила безопасности полетов. Расследование показало, что экипаж и авиадиспетчеры по-разному трактовали разрешение на снижение во время захода на посадку. В то же время авария привлекла внимание общественности к расположенному неподалеку секретному федеральному комплексу Mount Weather.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Трагедия произошла 1 декабря 1974 года. Пассажирский Boeing 727-231 авиакомпании Trans World Airlines, выполнявший рейс TWA 514, врезался в западный склон горы Везер в штате Вирджиния. Погибли все, кто находился на борту, — 85 пассажиров и семь членов экипажа.

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Место падения самолета находилось примерно в 25 морских милях к северо-западу от международного аэропорта Вашингтон-Даллес. Неподалёку располагался засекреченный федеральный комплекс Mount Weather. Уже на следующий день, 2 декабря, об объекте возле места авиакатастрофы написала газета The New York Times.

Почему самолет Boeing перенаправили в другой аэропорт

Рейс 514 следовал из Индианаполиса в Национальный аэропорт Вашингтона с запланированной промежуточной посадкой в Колумбусе, штат Огайо. После вылета из Колумбуса экипаж узнал, что из-за сильного бокового ветра приземлиться в запланированном аэропорту не удастся. Диспетчеры изменили разрешение на полёт и перенаправили Boeing в международный аэропорт Вашингтон-Даллес.

По данным Ассоциации владельцев самолетов и пилотов (AOPA), которая в 2025 году опубликовала ретроспективный материал о катастрофе, в тот день вблизи Даллеса дул сильный восточный ветер с порывами до 40 узлов. Нижняя граница облаков находилась на высоте около 900 футов, а видимость составляла не менее трёх миль.

Когда самолет Boeing приближался к аэропорту, диспетчеры постепенно давали экипажу разрешение на снижение. Около 11:01 пилотам приказали снизиться до 7000 футов и удерживать эту высоту до установления связи с диспетчерской службой Даллеса.

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После того как экипаж сообщил о достижении высоты 7000 футов, диспетчер разрешил рейсу 514 выполнить заход на посадку по системе VOR/DME на полосу 12. При этом пилотам не было сообщено о каких-либо новых отдельных ограничениях по высоте.

Почему самолет оказался опасно близко к земле

Пилоты истолковали разрешение на заход на посадку таким образом, что могут продолжать снижение до 1800 футов — высоты, предусмотренной для заключительной части процедуры захода на посадку.

В материалах Федерального управления гражданской авиации США (FAA), где приведены записи переговоров в кабине, указано, что капитан назвал 1800 футов минимальной допустимой высотой. После этого Boeing продолжил снижение.

Однако самолёт ещё не достиг того участка маршрута, где такая высота была допустима. Он по-прежнему находился на значительном расстоянии от Даллеса и пролетал над районом предгорий Голубого хребта.

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Самолет Boeing оставался управляемым до момента столкновения с западным склоном горы Везер. Именно поэтому трагедию классифицируют как CFIT — управляемый полет в местность.

Что выяснилось в ходе расследования

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) утвердил окончательный отчет о катастрофе, произошедшей 26 ноября 1975 года.

Вероятной причиной аварии следователи назвали решение экипажа снизиться примерно до 1800 футов — около 567 метров — ещё до того, как самолёт достиг этапа процедуры захода на посадку, для которого была установлена такая минимальная высота.

Однако расследование выявило проблему не только в действиях пилотов. NTSB обратила внимание на недостаточную четкость действовавших в то время процедур управления воздушным движением. Из-за этого экипажи и диспетчеры могли по-разному трактовать свои обязанности во время полетов по приборам.

Пилоты рейса 514 полагали, что разрешение на заход на посадку позволяет им продолжить снижение. Диспетчер же интерпретировал ситуацию иначе.

К факторам, способствовавшим катастрофе, NTSB отнесла и путаницу в терминологии управления воздушным движением. Важно было также то, что разрешение на заход было выдано примерно в 44 милях от аэропорта, когда Boeing следовал по неопубликованному маршруту, для которого не были однозначно установлены минимальные высоты.

Вопросы возникли и по поводу схемы захода на посадку. Согласно выводам NTSB, она должна была дать капитану понять, что снижение до 1800 футов в той точке полёта было опасным. В то же время обозначение высотных ограничений на схеме оказалось недостаточно чётким.

Кроме того, экипаж недостаточно хорошо знал особенности местности к западу и северо-западу от Даллеса, хотя на схеме захода содержалась информация о высоте препятствий.

В то же время двое членов NTSB не согласились с формулировкой большинства относительно вероятной причины аварии. Они считали, что к трагедии привела совокупность действий: диспетчер не сообщил о необходимом ограничении высоты, а пилот не соблюдал минимальную высоту сектора и не попросил уточнить полученное разрешение.

Как катастрофа раскрыла существование секретного объекта

После крушения внимание было приковано не только к причинам падения Boeing, но и к району, где произошла трагедия. Недалеко от горы Везер находился секретный федеральный комплекс Mount Weather.

Уже 2 декабря 1974 года газета «The New York Times» сообщила о засекреченном объекте недалеко от места катастрофы. Таким образом, катастрофа рейса TWA 514 неожиданно привлекла внимание общественности к федеральному комплексу, о котором до этого широко не говорили.

Какие правила изменили после гибели 92 человек

По итогам расследования NTSB направила FAA 14 рекомендаций, направленных на повышение безопасности полётов.

Одним из важных шагов стало внедрение системы предупреждения об опасном приближении к земле — Ground Proximity Warning System (GPWS). FAA требовала, чтобы к декабрю 1975 года самолёты соответствующей категории были оснащены такими системами.

Система GPWS должна предупреждать пилотов, если воздушное судно приближается к поверхности земли на опасное расстояние. Как отмечалось в материалах FAA о рейсе 514, система предупреждения, которая была доступна экипажу того Boeing, не дала достаточно времени, чтобы избежать столкновения.

После катастрофы были изменены и правила, определявшие действия пилотов после получения разрешения на неточное заход на посадку. Для диспетчеров также были введены более четкие требования относительно сообщения о высотных ограничениях во время таких процедур.

FAA приступила к усовершенствованию автоматизированной радиолокационной системы ARTS, чтобы диспетчеры получали предупреждения, когда самолёт отклоняется от заданной высоты в терминальной зоне. Кроме того, была внедрена система уведомлений об авиационных инцидентах.

По данным AOPA, после трагедии были изменены и формулировки диспетчерских разрешений на полеты по правилам IFR. Пилотам стали более конкретно указывать, какую высоту они должны поддерживать до определенной точки или этапа захода на посадку. Коррективы также внесли в авиационные карты и способ обозначения высот.

Напомним, что в немецком Мюнхене завершение трансатлантического перелёта едва не обернулось трагедией, когда гигантский пассажирский самолёт ошибся с точкой приземления.

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