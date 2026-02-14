Самолет был вынужден изменить маршрут: что грозит двум пассажирам за драку на высоте 9 тыс. метров

Самолет

На борту самолета британской авиакомпании Jet2, выполнявшего рейс из Анталии в Манчестер, произошла драка между пассажирами, из-за чего самолет совершил вынужденную посадку в Брюсселе. Двум нарушителям порядка запретили пожизненно пользоваться услугами перевозчика.

Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел на рейсе LS896, вылетевшем из Анталии (Турция) в Манчестер (Великобритания). Видео из салона зафиксировало, как двое мужчин обмениваются ударами прямо в проходе между креслами.

Как сообщили представители Jet2 изданию The Post, из-за «из-за ужасного поведения» двух пассажиров экипаж принял решение изменить маршрут и приземлиться в Брюсселе. После посадки обоих мужчин вывела полиция, а самолет продолжил рейс в Манчестер, куда прибыл около 22:00.

Очевидцы рассказали, что конфликт начался после того, как один из пассажиров, который, по их словам, находился в состоянии алкогольного опьянения, начал выкрикивать расистские оскорбления. Свидетели утверждают, что мужчина делал оскорбительные замечания в адрес пассажиров пакистанского происхождения и вел себя агрессивно по отношению к членам экипажа.

По словам очевидца, ситуация обострилась после того, как мужчина не смог приобрести сигареты во время полета. Бортпроводники пытались его успокоить, однако он продолжил конфронтационное поведение, которое в конце концов переросло в физическую схватку на высоте около 9 тысяч метров.

«Пассажиры были обеспокоены. Люди были напуганы. Атмосфера стала хаотичной», — цитирует свидетеля газета The Sun.

В Jet2 заявили, что обоим нарушителям пожизненно запрещено летать рейсами компании. Кроме того, перевозчик планирует добиваться компенсации расходов, связанных с перенаправлением рейса. В компании отметили, что придерживаются политики нулевой толерантности к агрессивному поведению и сожалеют, что другие пассажиры и члены экипажа были вынуждены пережить этот инцидент.

