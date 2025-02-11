Самолет два дня не мог покинуть аэропорт из-за "безбилетного пассажира": кто проник на борт

Кот запрыгнул в самолет прямо перед взлетом, из-за чего вылет рейса пришлось задержать на два дня.

Бездомный кот устроил хаос в аэропорту Рима, забравшись на борт самолета прямо перед взлетом. Экипаж попытался поймать животное, но только усугубил проблему. Попытка кота совершить воздушный вояж привела к двухдневной задержке рейса.

Об этом пишет The Sun.

Экипаж услышал кошачье мяуканье, когда пассажиры готовились сесть в самолет авиакомпании Ryanair, который должен был совершить перелет из Рима в Германию в субботу, 1 февраля. Кота обнаружили в электрическом отсеке, но когда члены экипажа попытались его поймать, животное спряталось в проводке, откуда его невозможно было достать не повредив провода. Инженеры даже сняли несколько панелей в отсеке, но так и не смогли добраться до кота.

Из-за опасности повреждения животным оборудования во время полета, рейс Boeing 737 пришлось отложить. Экипаж оставил открытыми двери, установил камеру наблюдения и покинул самолет, чтобы дать возможность животному вылезти самостоятельно. Более суток спустя камера наконец запечатлела, как безбилетный пассажир осторожно вышел из самолета и спустился по трапу.

"Кот был безбилетным пассажиром, но мог вызвать серьезные проблемы на высоте более 9 тысяч километров над землей. Это просто счастье, что его мяуканье было услышано. Это была дорогостоящая проблема для Ryanair, которая обошлась компании в десятки тысяч евро", – сообщил журналистам анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Согласно официальному отчету компании, самолет в итоге смог вылететь в Германию только в понедельник, 3 февраля, спустя два дня вынужденной задержки.

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