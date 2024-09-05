Самолет экстренно развернули над океаном из-за диареи у путешественника

Трансатлантический рейс авиакомпании Delta пришлось перенаправить в Нью-Йорк после того, как у пассажира во время полета произошел приступ диареи.

Об этом сообщает Business Insider.

Airbus A330 летел с Бостона, штат Массачусетс, в Рим, Италия, в пятницу, 30 августа, но развернулся над Атлантическим океаном примерно через час после начала полета, как свидетельствуют данные Flightradar24.

Затем самолет приземлился в аэропорту имени Кеннеди, после чего 281 пассажир был пересажен на другой самолет.

Представитель авиакомпании Delta объяснил перенаправление рейса "медицинскими проблемами одного из пассажиров во время полета", но не уточнил характер проблемы.

Однако в Х-аккаунте @OnlyInBoston сообщается, что инцидент произошел с "пассажиром, у которого были сильные приступы диареи прямо на сиденье".

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Представители авиакомпании отреагировали на "аварию" самолета, заявив: "Delta извиняется перед нашими клиентами за задержку их путешествий с Бостона в Рим в пятницу вечером. Мы благодарим их за терпение, поскольку самолет был перенаправлен в аэропорт Нью-Йорка Кеннеди, а затем продолжил свой путь в Рим рано утром в субботу".

Первоначальный самолет возобновил полеты примерно через 20 часов после потенциально неприятного испытания.

Это не первый случай, когда рейс Delta приходится перенаправлять из-за диареи. Во время наиболее печального случая, который произошел в сентябре в прошлом году рейс Delta с Атланты в Барселону был вынужден совершить разворот и экстренную посадку после того, как один из пассажиров сконфузился во время полета.

"Это проблема биологической опасности", – заявил пилот диспетчеру управления воздушным движением. "У нас есть пассажир, страдающий диареей на протяжении всего полета, поэтому они хотят, чтобы мы вернулись в Атланту".

На кадрах, снятых после инцидента, виден коричневый след, простирающийся вдоль всего прохода в самолете, а на наиболее загрязненных участках заклеены бумажными полотенцами, чтобы заслонить осмотр.

Напомним, пассажирка самолета спасла жизнь 820-граммового ребенка, родившегося в туалете. У женщины начались роды на 25 неделе беременности.

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