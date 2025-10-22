- Дата публикации
Самолет экстренно развернулся в воздухе из-за запаха на борту — что именно пахло
Рейс Delta Air Lines 2311 из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити был вынужден сменить маршрут через одного пассажира.
Рейс Delta Air Lines развернулся в обратном направлении из-за запаха испорченной пищи одного из пассажиров. На борту находились 189 пассажиров. Их вернули в Лос-Анджелес (США), а затем отправили другим рейсом в штат Юта.
Об этом говорится в сообщении Рeople.
«Наш экипаж соблюдал стандартные процедуры, чтобы безопасно вернуться в Лос-Анджелес после того, как на борту был обнаружен неприятный запах», — рассказал изданию представитель Delta.
Рейс, направлявшийся в Солт-Лейк-Сити, вернулся в Лос-Анджелес ради «безопасности» клиентов и экипажа.
Представитель авиалиний подтвердил, что испорченную еду принес на борт пассажир, и она не являлась частью бортового питания и напитков.
«Поскольку нет ничего важнее безопасности наших клиентов и сотрудников, наш экипаж соблюдал стандартные процедуры, чтобы безопасно вернуться в Лос-Анджелес после того, как на борту был обнаружен неприятный запах», — заявил представитель компании.
Он также принес извинения пассажирам за «изменение планов во время их путешествий».
Отметим, что такие истории не единичны.
За несколько дней до разворота рейса Delta, в четверг, 16 октября, самолет United Airlines, следовавший в Лос-Анджелес, был вынужден совершить вынужденную посадку после столкновения с неизвестным объектом.
Рейс United 1039 из Денвера совершил экстренную посадку из-за повреждений, полученных во время полета вблизи Моава, штат Юта. Самолет находился на высоте 36 000 футов (около 11 км), когда неизвестный объект неожиданно разбил многослойное лобовое стекло и ранил пилота. Пилоту оказали помощь из-за незначительных травм после того, как Boeing 737-MAX 8 безопасно приземлился в Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в штате Юта, сообщили ABC News, The Independent и CBS News.
Компания WindBorne Systems, занимающаяся производством разумных метеорологических зондов длительного действия, опубликовала заявление в понедельник, 20 октября, объяснив, что таинственным объектом, разбившим лобовое стекло самолета, мог быть один из метеозондов.
Напомним, ранее пилоты совершили аварийное приземление «через стук в дверь».
А в Гонконге грузовой самолет съехал с полосы , из-за чего два человека погибли.