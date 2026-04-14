Самолет изменил курс из-за выходки пассажирки на борту: что она натворила

Самолет Jetstar / © Getty Images

Реклама

Полет из Австралии в Таиланд завершился в городе Перт: 37-летняя пассажирка заставила экипаж рейса Jetstar совершить экстренную посадку из-за своего непредсказуемого поведения. Полиции пришлось силой выводить женщину из салона самолета после ее угроз в адрес пассажиров.

Об этом пишет Daily Mail.

Пассажирку сняли с международного рейса Jetstar после того, как ее вероятное «неадекватное» поведение заставило экипаж изменить маршрут полета. Инцидент произошел на борту рейса JQ17, который 12 апреля выполнял перелет из Мельбурна в Пхукет (Таиланд).

Реклама

О ситуации сообщили Федеральной полиции Австралии. По информации правоохранителей, 37-летняя женщина вела себя «все более непредсказуемо», а затем начала «словесно оскорблять пассажиров и членов экипажа».

В конце концов самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в австралийском Перте. Там полицейские поднялись на борт и вывели женщину после ее отказа самостоятельно покинуть самолет.

Пассажирке инкриминируют оскорбительное и неадекватное поведение, которое создавало угрозу безопасности полета. Судебное заседание по этому делу назначено на 11 мая. За совершенное правонарушение предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа до 16 500 долл.

«Любое агрессивное или антисоциальное поведение во время полета может представлять прямую угрозу безопасности самолета и пассажиров. Федеральная полиция Австралии тесно сотрудничает с авиационной отраслью, чтобы реагировать на случаи, когда кто-то угрожает безопасности работников или общественности в аэропортах или на борту самолетов», — заявил исполняющий обязанности суперинтенданта AFP Питер Бриндал.

Реклама

В Jetstar подчеркнули, что компания придерживается политики «нулевой толерантности к нарушениям порядка».

«Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим главным приоритетом. Мы приносим извинения пассажирам за неудобства и благодарим за понимание и терпение», — подчеркнул представитель авиакомпании.

К слову, 61-летнего британца приговорили к 10 месяцам тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета Ryanair во время рейса Краков — Бристоль. Мужчина агрессивно вел себя, напал на бортпроводника и отказался пристегнуться перед приземлением, из-за чего пилот был вынужден зайти на второй круг. Из-за непредсказуемого поведения пассажира, который якобы «лечил» алкоголем тревогу, его снимали с самолета с помощью специального подъемника под наблюдением полиции.