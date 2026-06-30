Самолет могут развернуть из-за одной вещи в вашем чемодане: о чем предупреждают пассажиров

Самолет / © pexels.com

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Литиевые батареи в багаже всё чаще становятся причиной авиаинцидентов. Только за прошлый год из-за нарушения правил перевозки таких устройств было зафиксировано почти 650 случаев, а отдельные рейсы пришлось перенаправить.

Об этом сообщило издание Mirror.

В Управлении гражданской авиации (CAA) отмечают, что многие пассажиры до сих пор не знают о требованиях к перевозке гаджетов с литиевыми аккумуляторами.

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По данным ведомства, количество случаев, когда портативные зарядные устройства, вейпы и другая электроника попадали в зарегистрированный багаж, за год почти удвоилось. Это связывают с тем, что в настоящее время среднестатистический путешественник берет с собой около четырех устройств с литиевыми батареями.

В CAA поясняют, что неисправные или перегретые литиевые аккумуляторы могут стать причиной пожара, который гораздо легче обнаружить и потушить в салоне самолета. Если же возгорание возникает в багажном отсеке, его могут заметить слишком поздно, что создает серьезную угрозу безопасности полета.

В прошлом году в CAA поступило почти 650 сообщений об инцидентах с литиевыми батареями в багаже — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Также до 206 возросло количество сообщений о перегреве или неисправности таких аккумуляторов. По информации регулятора, в настоящее время подобные случаи происходят в среднем два раза в неделю, вызывая задержки и изменение маршрутов рейсов.

Одним из таких случаев стал инцидент, произошедший в прошлом месяце, когда самолет авиакомпании easyJet был вынужден изменить маршрут из-за портативного аккумулятора, находившегося в багажном отсеке. В октябре также широкую огласку получило видео пожара на борту рейса Air China.

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CAA напоминает, что мобильные телефоны, вейпы и портативные зарядные устройства необходимо перевозить только в ручной клади. Кроме того, пассажирам разрешается брать на борт не более двух внешних аккумуляторов, которые нельзя заряжать во время полета. Если ноутбук сдается в зарегистрированный багаж, его следует полностью выключить.

В Airlines UK отмечают, что лучший способ избежать опасных ситуаций — правильно упаковывать вещи перед полетом. В свою очередь эксперты Electrical Safety First призывают пользоваться только проверенными электронными устройствами, ведь в случае возгорания в багажном отсеке последствия могут быть крайне опасными.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолет врезался в 109-этажную башню CITIC Tower. На месте работали экстренные службы.

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