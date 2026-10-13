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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Самолет с почти 300 пассажирами недолетел в пункт назначения из-за неожиданной проблемы: детали

Пассажиры самолета, летевшего из Испании в США, оказались в необычной ситуации: на 287 человек осталось всего два исправных туалета. Из-за этого пилоты решили совершить внеплановую посадку.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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В самолете вышли из строя 6 из 8 туалетов: пилоты изменили маршрут

В самолете вышли из строя 6 из 8 туалетов: пилоты изменили маршрут / © Associated Press

Международный рейс American Airlines из Мадрида в Даллас завершился внеплановой посадкой в Нью-Йорке из-за неисправности туалетов. Из восьми туалетов на борту Boeing 777 работали только два, хотя на самолете находились 287 человек.

Об этом сообщило издание People.

Инцидент произошел 6 октября. Самолет вылетел из столицы Испании после 11:00 по местному времени и должен был прибыть в международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт. Однако примерно в середине десятичасового перелёта экипаж решил изменить маршрут.

О неисправности пассажиры узнали примерно через пять часов после взлета. Пилот объявил, что вместо Далласа самолёт направится в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

При приближении к аэропорту экипаж передал диспетчерам сигнал срочности «pan-pan». Его используют в ситуациях, требующих оперативного реагирования, но не представляющих непосредственной угрозы жизни. Причину внеплановой посадки пилот объяснил кратко: на борту остались только два исправных туалета.

Дополнительную сложность создал вес самолета. Поскольку у Boeing 777 ещё оставался значительный запас топлива, посадку пришлось выполнять с превышением обычной посадочной массы. В таких условиях существует риск перегрева тормозов.

По прибытии в Нью-Йорк неудобства для пассажиров не закончились. Как рассказал The New York Times 72-летний адвокат из Далласа Пол Уолтер, всем пришлось выйти из салона, забрать багаж, пройти таможню и повторный контроль безопасности.

Впоследствии пассажиров снова пригласили на тот же самолет. Однако экипаж предупредил, что туалеты с левой стороны самолета по-прежнему не работают.

Американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) подтвердило, что причиной изменения маршрута стала нехватка туалетов. В авиакомпании American Airlines также сообщили о проведении технической проверки самолета в Нью-Йорке.

Напомним, ранее в Индии молния ударила в пассажирский самолет авиакомпании IndiGo во время захода на посадку в аэропорту Лакхнау. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа.

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