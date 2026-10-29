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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Самолет попал под сильный град, лобовое стекло треснуло: что случилось с пассажирами и экипажем

Самолет с пассажирами попал в сильную грозу недалеко от аэропорта Аммана. Град оставил заметные повреждения на корпусе и лобовом стекле кабины пилотов, однако экипажу удалось благополучно завершить рейс.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Самолет попал под сильный град — повреждено стекло кабины пилотов

Самолет попал под сильный град — повреждено стекло кабины пилотов / © iStock

Самолет авиакомпании Yemenia Airways получил повреждения из-за сильного града во время рейса из Йемена в столицу Иордании Амман. Непогода была настолько сильной, что лобовое стекло кабины пилотов покрылось трещинами.

Об этом сообщило издание Express.

Инцидент произошёл в понедельник с рейсом IY648. Вблизи аэропорта самолёт попал в сложные погодные условия и сильную турбулентность. На опубликованных снимках видна повреждённая носовая часть воздушного судна: обтекатель был помят и поцарапан, а на левом лобовом стекле кабины пилотов появились многочисленные трещины.

В авиакомпании Yemenia Airways сообщили, что повреждения носовой части носили поверхностный характер. Несмотря на град и турбулентность, экипаж смог благополучно посадить самолет в международном аэропорту имени королевы Алии.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры рассказывали, что во время грозы им было страшно, однако капитан уверял людей, что ситуация находится под контролем и самолёт благополучно приземлится.

После приземления повреждённый самолёт с регистрационным номером 7O-AFB оставили в Аммане для технического осмотра и обслуживания. На следующий день самолёт по-прежнему находился на земле, пока инженеры оценивали последствия удара града.

Пассажиров, которые должны были лететь из Аммана в Аден, пересадили на запасной самолет.

В начале октября подобный случай произошел в Индии. Самолет IndiGo, выполнявший рейс из Патны в Лакхнау, также попал под град. Воздушное судно получило повреждения носовой части, но благополучно приземлилось в международном аэропорту имени Чаудхари Чарана Сингха. Все 104 пассажира и шесть членов экипажа не пострадали.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за подозрительного сообщения одного из пассажиров самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в другом городе. 25-летнего мужчину задержали, а пассажиров пересадили на другой рейс.

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