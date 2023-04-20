Самолет пришлось срочно посадить в аэропорту из-за неугомонных криков в салоне: видео

Взрослый пассажир не вытерпел, что рядом с ним беспрестанно плачет ребенок, поэтому сам начал кричать, перекрикивая малыша.

В США самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс в Форт-Лодердейл во Флориде, вынужден был приземлиться раньше и в другом аэропорту. Взрослый пассажир не вытерпел, что рядом с ним беспрестанно плачет ребенок, поэтому сам начал кричать, перекрикивая малыша.

Об этом сообщает издание ABC News.

На кадрах, снятых другим пассажиром, слышно, как стюард делает замечание взрослому пассажиру по поводу его криков. В ответ тот говорит, что ребенок тоже кричит.

“Но вы же мужчина, — призвал его к благоразумию бортпроводник. – Давайте будем рациональными. Мы ничего не можем сделать, это же ребенок”.

Другая пассажирка Моника Пасс рассказала, что взрослый пассажир кричал все громче, перекрикивая малыша.

Мужчину также зафиксировали камерой, когда он говорил, обращаясь к ребенку: "Хочешь, чтобы я кричал? Ты хочешь, чтобы я кричал? Я буду кричать, блин! Пожалуйста, заставьте ребенка умолкнуть”.

Рейс перенаправили в ближайший аэропорт в Орландо, где крикуна встретила полиция.

“Мы благодарим наш экипаж за профессионализм в решении сложной ситуации и ценим терпение других пассажиров на борту", — говорится в заявлении Southwest Airlines.

Напомним, ранее пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, срочно вернулся в аэропорт из-за неприятного запаха в салоне.

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