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Самолет пришлось срочно приземлить из-за бегавшей на борту лошади: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Самолет пришлось срочно приземлить из-за бегавшей на борту лошади: видео

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел во время полета на высоте 9,5 км.

Самолет авиакомпании Air Atlanta Icelandic, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Льеж (Бельгия), был вынужден срочно приземлиться после того, как лошадь в грузовом отсеке вырвалась из стойла.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Реконструкция траектории полета, загруженная на YouTube, показала, что самолет поднялся на 31 тысячу футов (около 9,5 км) над Бостоном, когда пилоты связались с диспетчером воздушного движения.

На опубликованных кадрах слышно, как пилоты спрашивают, можно ли им вернуться в Нью-Йорк после того, как экипаж не смог закрепить лошадь и попросил ветеринара присутствовать после приземления.

“Мы грузовой самолет с живым животным, конем, на борту. Лошадь вырвалась из стойла. У нас нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться, вернуться в Нью-Йорк. Мы не можем закрепить лошадь”, – говорили пилоты.

Экипаж самолета был вынужден сбросить около 20 тонн топлива возле Мартас-Винъярд, возвращаясь в Нью-Йорк.

Как животному удалось вырваться из трюма, неизвестно

По данным Flightradar24, повторный взлет самолета и его приземление в Льеже следующим утром прошли успешно.

Напомним, ранее мужчина, оказавшийся среди разочарованных туристов, застрявших в самолете, сел за штурвал после того, как пилот не явился на работу.

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Дата публикации
Просмотры
1146
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