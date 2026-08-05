ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Самолет резко "провалился" в небе: пассажиров после посадки забрали медики

Самолет Air India резко потерял высоту во время полета из Таиланда в Индию, после чего нескольким людям понадобилась медицинская помощь.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Air India (иллюстративная фотография)

Air India (иллюстративная фотография) / © Associated Press

Самолет Air India, летевший из тайского Пхукета в Дели, попал в зону сильной турбулентности и резко изменил высоту. Нескольким пассажирам и членам экипажа понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел 4 августа на рейсе AI2379. Несмотря на турбулентность, самолет благополучно приземлился в Дели около 11:00.

В авиакомпании заявили, что серьезные травмы не зафиксированы. Точное количество пострадавших там не было названо. По данным местных медиа, в медицинское учреждение в аэропорту доставили десять пассажиров и двух членов экипажа.

На кадрах из аэропорта видны автомобили скорой помощи и людей, вывозимых из терминала на колесных колесах. У некоторых были повязки на голове.

Один из пассажиров рассказал, что во время полета самолет внезапно накренился и оставался в таком положении несколько минут. По его словам, травмы получили от 15 до 20 человек, в том числе младенец. Официально эти данные не подтверждены.

Air India пообещала оказать пострадавшим необходимую помощь и сотрудничать с расследующими инцидент органами.

Как сообщалось, вблизи авиабазы Miramar в Сан-Диего (Калифорния) разбился истребитель F-35B. Пилот успел катапультироваться. В заявлении Корпуса морской пехоты аварию назвали несчастным случаем класса А». Это самая высокая категория несчастных случаев, квалифицирующая ущерб, превышающий 2 млн дол.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie