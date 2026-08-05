Самолет резко "провалился" в небе: пассажиров после посадки забрали медики

Air India (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Самолет Air India, летевший из тайского Пхукета в Дели, попал в зону сильной турбулентности и резко изменил высоту. Нескольким пассажирам и членам экипажа понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщает Independent.

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Инцидент произошел 4 августа на рейсе AI2379. Несмотря на турбулентность, самолет благополучно приземлился в Дели около 11:00.

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В авиакомпании заявили, что серьезные травмы не зафиксированы. Точное количество пострадавших там не было названо. По данным местных медиа, в медицинское учреждение в аэропорту доставили десять пассажиров и двух членов экипажа.

На кадрах из аэропорта видны автомобили скорой помощи и людей, вывозимых из терминала на колесных колесах. У некоторых были повязки на голове.

Один из пассажиров рассказал, что во время полета самолет внезапно накренился и оставался в таком положении несколько минут. По его словам, травмы получили от 15 до 20 человек, в том числе младенец. Официально эти данные не подтверждены.

Air India пообещала оказать пострадавшим необходимую помощь и сотрудничать с расследующими инцидент органами.

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Как сообщалось, вблизи авиабазы Miramar в Сан-Диего (Калифорния) разбился истребитель F-35B. Пилот успел катапультироваться. В заявлении Корпуса морской пехоты аварию назвали несчастным случаем класса А». Это самая высокая категория несчастных случаев, квалифицирующая ущерб, превышающий 2 млн дол.

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