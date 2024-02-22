Самолет случайно разогнался до сверхзвуковой скорости: напуганные пассажиры сняли жуткое видео

Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic разогнался до сверхзвуковой скорости из-за сильного ветра.

Об этом пишет ladbible.com.

Это произошло в минувшие выходные во время рейса из Вашингтона в Лондон.

Самолет разогнался до скорости, превышающей 1300 км/ч. К слову, скорость звука на аналогичной высоте составляет всего 1062 км/ч.

Пассажиры остались в шоке. Некоторые путешественники сняли видео, где показали происходящее в салоне.

В ролике можно услышать крики людей, и увидеть, как многие из них цеплялись за сиденья перед ними, когда самолет начало сильно трясти.

NEW:



⚠️Freak winds в Atlantic jet stream запущены пять трейдеров воздушных линий на суперсоникную скорость выше 800mph — пространство, нежели скорость звука.



Шесть продюсеров воздушных планов достигли 800mph после сильных winds подняты планы к низким темпам.



One plane was a Virgin Atlantic… pic.twitter.com/xxwNTRY8Vm — Frankman (@Frankman_man) 20 февраля 2024

Национальная метеорологическая служба США написала на X: "Запуск метеозонда в этот вечер обнаружил второй по силе ветер на верхних высотах, зарегистрированный в местной истории, начиная с середины 20 века. На высоте 10 000-10 600 метров ветер достигал максимальной скорости! Для тех, кто летит на восток этим самолетом, будет сильный попутный ветер".

Также сообщается, что один самолет, следовавший из Нью-Джерси в Лиссабон, достиг скорости 1344 км/ч.

Напомним, бездомный угнал частный самолет, чтобы доказать свою точку зрения. Он объяснил полиции, каким было его послание.

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