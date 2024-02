Самолет случайно разогнался до сверхзвуковой скорости: напуганные пассажиры сняли жуткое видео

NEW:



⚠️Freak winds в Atlantic jet stream запущены пять трейдеров воздушных линий на суперсоникную скорость выше 800mph — пространство, нежели скорость звука.



Шесть продюсеров воздушных планов достигли 800mph после сильных winds подняты планы к низким темпам.



One plane was a Virgin Atlantic… pic.twitter.com/xxwNTRY8Vm